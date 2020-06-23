Свята та прикмети на 24 червня: що не можна робити в цей день

24 червня 2020 року християни західного обряду відзначають Різдво Іоанна Хрестителя. За народним календарем православних християн – День Варнави.

OBOZREVATEL також розповідає, що не можна робити 24 червня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Різдво Іоанна Хрестителя у західних християн

24 червня католицька церква відзначає Різдво Іоанна Предтечі, який встановлений на згадку про подій, що пов'язані з народженням Іоанна Хрестителя. За вченням іудаїзму, перед приходом Месії повинен з'явитися його попередник – предтеча, яким у відповідності з пророцтвом Малахії, вважається пророк Ілія.

Іоанн Хреститель здійснив обряд хрещення Ісуса Христа Фото: Азбука віри

У християнстві вчення про попередника Месії – Ісуса Христа – пов'язане з образом пророка Іоанна Хрестителя, який відновив і продовжив служіння Ілії.

Проповіді Іоанна були настільки сильні, що навколо нього стали збиратися учні, котрі заснували общину його послідовників – кумранитів. Зовнішнім знаком покаяння і духовного оновлення Іоанн вибрав хрещення – обмивання в воді і занурення в неї (звідси й ім'я – Хреститель).

Свято Різдва Іоанна Предтечі християни також називають "світлим торжеством" і "денницею Сонця правди".

День Варнави

Православна церква 24 червня шанує пам'ять святого Варнави. При народженні його назвали Іосією, а прізвисько Варнава, що перекладається як "син утіхи", йому дали інші апостоли за щедрі пожертви на користь християнської церкви.

Святий Варнава Фото: Азбука віри

На Русі говорили: "На Варнаву не рви трави". Вважалося, що в цей день у травах на лугах ховається невідома сила. Цікаво, що в цьому випадку розгул нечисті припадав на полудень, а не на нічний час.

Говорили, що біси на Варнаву ділять між собою уділи: кому в сінях хомути і віжки плутати, кому до дітей невідомою хворобою приходити, кому рід людський лякати, а кому трави отрутою наповнювати.

Прикмети на 24 червня

Закрилися на ніч квітки очитка (заячої капусти) – на наступний день буде хороша погода.

Рясно зацвіла акація – до врожайного року.

Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника, то в обід піде дощ.

Пізно цвіте горобина – буде довга грибна осінь.

Якщо шипшина не розкрила бутончики, то бути дощу.

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Що не можна робити 24 червня

Згідно з народними повір'ями не можна рвати і полоти траву.

Не можна їсти овочі та фрукти, зірвані в саду або в городі в цей день. Урожай збирали напередодні або на день пізніше.

Будь-яка робота на Варнави повинна бути зроблена добре, з повною віддачею фізичних і моральних сил. Робити щось упівсили 24 червня не можна, інакше святий розлютитися і удача відвернеться.

Не варто сьогодні сваритися і ревнувати. Якщо день пройде в любові та злагоді, то в сім'ї буде достаток.

Скупих людей, згідно з прикметами, цей день також не любить.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.