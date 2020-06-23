Свята та прикмети на 24 червня: що не можна робити в цей день
24 червня 2020 року християни західного обряду відзначають Різдво Іоанна Хрестителя. За народним календарем православних християн – День Варнави.
OBOZREVATEL також розповідає, що не можна робити 24 червня і які народні прикмети актуальні в цей день.
Різдво Іоанна Хрестителя у західних християн
24 червня католицька церква відзначає Різдво Іоанна Предтечі, який встановлений на згадку про подій, що пов'язані з народженням Іоанна Хрестителя. За вченням іудаїзму, перед приходом Месії повинен з'явитися його попередник – предтеча, яким у відповідності з пророцтвом Малахії, вважається пророк Ілія.
Іоанн Хреститель здійснив обряд хрещення Ісуса Христа Фото: Азбука віри
У християнстві вчення про попередника Месії – Ісуса Христа – пов'язане з образом пророка Іоанна Хрестителя, який відновив і продовжив служіння Ілії.
Проповіді Іоанна були настільки сильні, що навколо нього стали збиратися учні, котрі заснували общину його послідовників – кумранитів. Зовнішнім знаком покаяння і духовного оновлення Іоанн вибрав хрещення – обмивання в воді і занурення в неї (звідси й ім'я – Хреститель).
Свято Різдва Іоанна Предтечі християни також називають "світлим торжеством" і "денницею Сонця правди".
День Варнави
Православна церква 24 червня шанує пам'ять святого Варнави. При народженні його назвали Іосією, а прізвисько Варнава, що перекладається як "син утіхи", йому дали інші апостоли за щедрі пожертви на користь християнської церкви.
Святий Варнава Фото: Азбука віри
На Русі говорили: "На Варнаву не рви трави". Вважалося, що в цей день у травах на лугах ховається невідома сила. Цікаво, що в цьому випадку розгул нечисті припадав на полудень, а не на нічний час.
Говорили, що біси на Варнаву ділять між собою уділи: кому в сінях хомути і віжки плутати, кому до дітей невідомою хворобою приходити, кому рід людський лякати, а кому трави отрутою наповнювати.
Прикмети на 24 червня
Закрилися на ніч квітки очитка (заячої капусти) – на наступний день буде хороша погода.
Рясно зацвіла акація – до врожайного року.
Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника, то в обід піде дощ.
Пізно цвіте горобина – буде довга грибна осінь.
Якщо шипшина не розкрила бутончики, то бути дощу.
Свята та прикмети на 24 червня: що не можна робити в цей день Рixabay
Що не можна робити 24 червня
Згідно з народними повір'ями не можна рвати і полоти траву.
Не можна їсти овочі та фрукти, зірвані в саду або в городі в цей день. Урожай збирали напередодні або на день пізніше.
Будь-яка робота на Варнави повинна бути зроблена добре, з повною віддачею фізичних і моральних сил. Робити щось упівсили 24 червня не можна, інакше святий розлютитися і удача відвернеться.
Не варто сьогодні сваритися і ревнувати. Якщо день пройде в любові та злагоді, то в сім'ї буде достаток.
Скупих людей, згідно з прикметами, цей день також не любить.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.