Свята та прикмети на 2 серпня: що не можна робити в цей день

2 серпня 2020 року православна церква відзначає свято – день пам'яті пророка Іллі або День Іллі.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 2 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День Іллі 2020: що це за свято

Ільїн день – церковне свято на честь пророка Іллі. Вперше цей пророк згадується ще в Старому Завіті: він жив приблизно за 900 років до Різдва Христового в Древньоізраїльскому царстві.

Святий пророк Ілля Правмір

У єврейській традиції його звали Елійяху. Він прославився тим, що був ревним поборником віри в єдиного Бога. Тому поряд з іудеями і християнами його шанують і мусульмани (під ім'ям Ільяс).

Крім того, день Іллі святкують язичники. У народній свідомості і слов'янських традиціях Ілля Пророк владний над громами, блискавками, дощами і врожаями і змішується з Перуном-громовержцем, а часом і з билинним Іллею Муромцем.

У народі вважається, що Ілля має владу над дощами і посухою. З настанням Іллі також вважалося, що літо починає йти на спад, селяни починали жнива і збір врожаю. Також на Іллі строго заборонялося купатися.

Чому не можна купатися в День Іллі Pixabay

Прикмети на 2 серпня:

Глухий грім на Іллю — до слабких дощів, дзвінкий — до сильних злив.

Потрапиш в цей день під дощ — здоров'я на рік вперед знайдеш.

З дня Іллі закінчується літо: ніч стає довга, вода холодна.

На Іллю до обіду літо, а після обіду — осінь.

Після цього дня комахи перестають кусатися і впадають в сплячку.

Гримить грім — Ілля на своїй небесній колісниці їде.

Що не можна робити 2 серпня:

Слов'яни вірили, що 2 серпня Ілля остуджує воду, закінчується літній сезон і починається осінь – з цього дня було заборонено купатися. Ще одне пояснення заборони на купання було пов'язано з тим, що, згідно з повір'ями, у водойм в цей день збиралася нечиста сила.

Не прийнято було носити дорогі прикраси в ці дні. Недозволено хвалитися. Вважалося, що суворий Ілля може покарати за багатство, коли воно дісталося легко.

2 серпня належало відкласти на час роботу, особливо важку. Фізична праця в день Іллі вважалася не тільки неплодотворною, але і образливою для пророка.

Також під час дощу 2 серпня не можна шуміти, кричати, бігати, стояти під деревом (особливо небезпечно бути під сосною з двома верхівками), стріляти, перебувати у воді. Грозу треба перечікувати в будинку, ретельно зачинивши двері і закривши вікна.

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