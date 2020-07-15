Свята та прикмети на 16 липня: що не можна робити в цей день

16 липня 2020 року за православним календарем вшановують пам'ять святих Марка і Мокія, в народі свято називається Стожари. Також в Україні відзначається День бухгалтера.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 16 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Стожари: День Мокія та Марка

Мокій і Марк, яких поминають у цей день, жили за часів імператора Максиміана і були вірними християнами. Під час гонінь язичники їх схопили і намагалися змусити поклонятися ідолам. Існує переказ, що коли святих вели до жертовника, перед ними та стражниками вийшла маленька дитина і заважала йти далі. За це язичники жорстоко побили невинне дитя. Бачачи це, Мокій і Марк іще більше зміцнилися в рішенні не поклонятися ідолам. За це їх стратили, обезголовивши мечем.

Святі Мокій і Марк TopNews

Цей день вважався на Русі нещасливим, тому радили не починати жодних нових справ і взагалі проявляти у всьому підвищену обережність.

Ще одна назва цього свята – Стожари. Так люди іменували скупчення Плеяди в сузір'ї Тельця. Її поява на небі віщувала мисливцям удачу; якщо ж зірок видно не було – в ліс не варто було й вирушати, все одно повернешся ні з чим.

День бухгалтера

16 липня, своє професійне свято відзначають українські бухгалтери. У святкових заходах беруть участь всі, хто має відношення до цього напрямку діяльності, незалежно від звання і посади.

День бухгалтера в Україні intalent.pro

Щоб висловити повагу працівникам бухгалтерій і врегулювати економічну діяльність в цілому, 18 червня 2004 року президент України затвердив дату святкування Дня бухгалтера України – 16 липня.

Незадовго до цього, в 1999 році, якраз із 16 липня, закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" став чинним, що, внаслідок, і визначило дату.

Прикмети на 16 липня

Мокій поля зрошує, а Демид із сіном прибрати поспішає.

Павук виходить із гнізда і тче нову довгу павутину – на гарну погоду.

Перед негодою собака багато спить і мало їсть.

Комарі літають роєм – на гарну погоду.

Що не можна робити 16 липня

У цей день не можна гніватися, дратуватися, лаятися і сумувати.

Не варто залишатися вдома і займатися господарством. Це дозволялося тільки жебракам і вдовам.

Під особливою забороною в цей день вживання м'яса в їжу, а також молочних продуктів.

Не можна відправлятися в поїздки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.