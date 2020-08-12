Свята та прикмети на 13 серпня: що не можна робити в цей день

13 серпня 2020 року у світі святкують Міжнародний день шульг. Також православна церква вшановує пам'ять святого Євдокима Каппадокіянина.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 12 серпня та які народні прикмети актуальні в цей день.

Міжнародний день шульг

Вперше це свято відзначили 13 серпня 1992 року за ініціативою британського Клубу шульг, створеного у 1990 році. Ця дата покликана привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються шульги в праворукому світі. До цього дня в багатьох школах прагнуть перевчити до письма правою рукою, що викликає психологічні стреси та знижує успішність учнів.

Міжнародний день шульг: що це за свято (фото – vesti.ua)

День Євдокима (Євдокимів день)

Православні шанують пам'ять Євдокима Каппадокіяніна – праведника, який жив у IX столітті в Азії. Він отримав виховання в шляхетській родині, відрізнявся старанністю і послухом. Євдокима вважають покровителем сім'ї. В юності він уникав жінок, з релігійних міркувань прийняв обітницю безшлюбності. За своє коротке життя – 33 роки – праведник дбав про знедолених людей, оберігав вдів та сиріт. Після смерті біля його труни люди отримували зцілення.

Святий Євдоким Каппадокіянін (фото – tatmitropolia.ru)

У календарі ця дата отримала назву "Євдоким", "Євдокимове заговіння", "Змова борони". 13 серпня треба було обов'язково заговорити борону, щоб при польових роботах не зламалися зуби, не встала вона намертво посеред поля.

Прикмети на 13 серпня

Прикмети на 13 серпня (фото – lookmytrips.com)

Сильний вітер на Євдокима – зима буде сніжною.

Туман вранці швидко розсіюється – до ясної погоди.

Павутина літає – спекотні дні триватимуть ще довго.

Густий туман над лісом – до багатого врожаю грибів.

З 12 на 13 серпня сняться віщі сни, які можуть здійснитися на дев'ятий день.

Що не можна робити 13 серпня

13 серпня не варто робити важливих покупок, краще відкласти цей процес на більш вдалий день.

У цей день не варто сваритися вдома, їхати в подорож або відрядження.

Також не можна викидати залишки зі столу.

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