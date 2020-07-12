Свята та прикмети на 13 липня: що не можна робити в цей день

Олена Кордунова Свята 20:00, 12.07.2020

13 липня 2020 року православні в усьому світі відзначають Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів. У народі цей час називається "маківкою літа", польові роботи в самому розпалі і з ними пов'язано багато прикмет.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 13 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Собор 12 апостолів

3 липня (30 червня по старому стилю) православна церква святкує Собор славних всехвальних 12 апостолів.

В Собор 12 апостолів входять: апостол Петро, апостол Андрій Первозванний, апостол Яків Зеведеїв, апостол і євангеліст Іоанн Богослов, апостол Пилип, апостол Варфоломій, апостол Фома, апостол і євангеліст Матвій, апостол Яків Алфеїв, апостол Юда, брат Господній, апостол Симон Зілот, апостол Матвій.

12 апостолів та Ісус Христос
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Ісус обрав 12 апостолів не серед сильних світу цього, а серед простих людей. Він відкрив їм свою божественну силу і закликав йти за ним. Ці люди покинули свої будинки, залишили звичні справи і покірно пішли за учителем. Отримавши від Христа під час його земного життя, а особливо після його Розп'яття і Воскресіння дари Святого Духа, вони проповідували євангельське вчення всьому світу. Даною їм силою апостоли виганяли бісів і зціляли хворих, їм не могло нашкодити ніяке зло.

Майже всі апостоли Христові (за винятком Іоанна Богослова, який помер своєю смертю) закінчили життя в муках і стражданнях, тим самим вони удостоїлися і після смерті бути поруч з Ісусом Христом.

13 липня прийнято відвідувати храми і молитися за себе і свою сім'ю. Якщо у вас не виходить прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам вдома. Також в цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають всі образи.

Pixabay

На Русі цей день отримав назву, "маківка літа" або "поминки по весні", люди надягали свій кращий одяг і йшли на покіс. Після робіт на полі влаштовували народні гуляння до пізньої ночі.

Ключовим моментом свята було спостереження за заходом сонця. Вважалося, що з цієї хвилини на землі встановлювалася справжня літня спека – гаряча і нещадна.

Ритуальне частування цього дня – страви з яєць. За традицією пастухів 13 липня пригощали яєчнею, а вся родина їла на вечерю варені або печені яйця. Кругла форма яйця символізувала літнє сонце, що сходить.

Прикмети на 13 липня

  • Якщо зозуля продовжує кувати, то літо буде довге і тепле.

  • Після дощу лящ з води висовує голову – до теплого вечора.

  • З цього дня літо котиться зимі назустріч.

  • Хмари жовті як мідь – до дощу.

  • Білі хмари проти вітру піднімаються – до дощу, за вітром йдуть – до тепла.

  • Вранці випала роса – до сонячної погоді, немає роси – чекай опадів.

  • День убуває – спека прибуває.

  • Сон з 12 на 13 липня віщий. Він виповниться на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

Що не можна робити 13 липня

  • Під забороною алкоголь і азартні ігри.

  • В цей день також не варто сваритися, лаятися і пліткувати.

  • Якщо вас попросили про допомогу, ви не маєте права відмовити.

  • У цей день постарайтеся не призначати важливих зустрічей в першій половині дня – вони скоріш за все пройдуть не за планом і не принесуть бажаного ефекту.

  • У цей день не можна виходити з дому без оберега – погана прикмета.

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