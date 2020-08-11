Свята та прикмети на 12 серпня: що не можна робити в цей день
12 серпня 2020 року у світі святкують Міжнародний день молоді. Також православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Сили й Силуана.
OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 12 серпня та які народні прикмети актуальні в цей день.
Міжнародний день молоді
Міжнародний день молоді відзначається щорічно 12 серпня з метою нагадати про роль молодих людей у розвитку та побудові світу, і повсякденні проблеми, які стоять на їхньому шляху.
Він встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8-12 серпня 1998 року. Перший раз Міжнародний день молоді святкувався 12 серпня 2000 року.
День Сили та Силуана
У православній церкві 12 серпня вшановують пам'ять святих Сили та Силуана. Ці апостоли були учнями святого Павла.
У народному календарі ця дата отримала назву день Силуана та Сили, Силин день, день Сили, Силуян. У свідомості людей апостол Сила асоціювався з богатирем. За повір'ями, він міг передати свою міць всьому живому, і навіть найслабший в цей день міг відчути в собі богатирську силу. Прикмети говорили, що саме тоді потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим, могутнім та активним.
Прикмети на 12 серпня
Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.
Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.
Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.
Багато горобини достигло – осінь буде ранньою і дощовою, а зима – холодною.
Іній на деревах – до хорошого урожаю озимих.
Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.
Стиглий овес вдруге зазеленів – осінь похмурою буде.
У повітрі літає павутина – сонячна погода ще довго протримається.
Що не можна робити 12 серпня
12 серпня не варто вирушати в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.
Постарайтеся уникати пліток та порожніх розмов.
Не можна відмовляти 12 серпня бездомним і безпорадним.
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