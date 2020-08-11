Свята та прикмети на 12 серпня: що не можна робити в цей день (фото - agroday.com.ua).

12 серпня 2020 року у світі святкують Міжнародний день молоді. Також православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Сили й Силуана.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 12 серпня та які народні прикмети актуальні в цей день.

Міжнародний день молоді

Міжнародний день молоді відзначається щорічно 12 серпня з метою нагадати про роль молодих людей у розвитку та побудові світу, і повсякденні проблеми, які стоять на їхньому шляху.

Міжнародний день молоді: коли відзначають (фото – mirkosmosa.ru)

Він встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8-12 серпня 1998 року. Перший раз Міжнародний день молоді святкувався 12 серпня 2000 року.

День Сили та Силуана

У православній церкві 12 серпня вшановують пам'ять святих Сили та Силуана. Ці апостоли були учнями святого Павла.

Апостоли Силуан (зліва), Крискент і Сила (фото – wikipedia.org)

У народному календарі ця дата отримала назву день Силуана та Сили, Силин день, день Сили, Силуян. У свідомості людей апостол Сила асоціювався з богатирем. За повір'ями, він міг передати свою міць всьому живому, і навіть найслабший в цей день міг відчути в собі богатирську силу. Прикмети говорили, що саме тоді потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим, могутнім та активним.

Прикмети на 12 серпня

Прикмети на 12 серпня (фото – pixellife.ru)

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Багато горобини достигло – осінь буде ранньою і дощовою, а зима – холодною.

Іній на деревах – до хорошого урожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.

Стиглий овес вдруге зазеленів – осінь похмурою буде.

У повітрі літає павутина – сонячна погода ще довго протримається.

Що не можна робити 12 серпня

12 серпня не варто вирушати в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

Постарайтеся уникати пліток та порожніх розмов.

Не можна відмовляти 12 серпня бездомним і безпорадним.

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