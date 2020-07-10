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Свята та прикмети на 11 липня: що не можна робити в цей день

Єва Романова
Свята
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Що святкують 11 липня

Що святкують 11 липня. Рixabay

11 липня 2020 року народним календарем відзначається свято Кропив'яні заговини. У світі також відзначають День шоколаду.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 11 липня й які народні прикмети актуальні в цей день.

Кропив'яні заговини

Напередодні Дня Петра і Павла молодь довго не лягала спати – веселилася майже до самого ранку. Водили хороводи, співали пісні, грали. Крім того, говорили, що той, хто знайде квітучу рослину "петрів хрест" і вирве її з коренем, отримає небувалу удачу. Вважалося, що корінь і від будь-якої напасті позбавить, і до скарбу призведе.

Свята та прикмети на 11 липня: що не можна робити в цей день

Свята та прикмети на 11 липня: що не можна робити в цей день Рixabay

Цей день називали також Кропив'яні заговини. Вважалося, що після цієї дати пекуча трава втрачає свої цілющі властивості. Тому потрібно було встигнути зварити борщ з листя кропиви – останніх в цьому році.

Кропиву селяни цінували за її корисність. З неї готували салати, супи, начинки для пиріжків, а також солили і квасили. З листя молодої кропиви робили відвари і настої, які мали властивість відновлювати сили і зупиняти внутрішні кровотечі. Дівчата застосовували цю рослину в косметичних цілях – вважалося, що відвар зміцнює волосся і запобігає їх випаданню.

День шоколаду

Щорічно 11 липня любителі солодкого відзначають Всесвітній день шоколаду. Це "смачне" свято було придумане і вперше проведене французами в 1995 році.

Є думка, що першими навчилися робити шоколад ацтеки. Вони називали його "їжею богів". Іспанські конкістадори, які вперше доставили його до Європи, охрестили ласощі "чорним золотом" і використовували для зміцнення фізичних сил і витривалості.

Свята та прикмети на 11 липня: що не можна робити в цей день

Свята та прикмети на 11 липня: що не можна робити в цей день Рixabay

Прикмети на 11 липня

  • Коли дозріває чорниця – починай косити жито.

  • Якщо мокре літо – осінь буде ясна.

  • Якщо на сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.

  • Якщо ви помітили, що стара кішка починає гратися – то бути дощу.

  • Худоба збивається в купу – до негоди.

  • Якщо голки будяка розм'якли і не колються – перед дощем.

Що не можна робити 11 липня

  • Не рекомендується рано лягати спати. 11 липня можна дозволити собі веселощі і танці до ранку. Це допоможе залучити в будинок удачу.

  • Якщо в цей день тримати тіло і житло в бруді – удача відвернеться. Тому необхідно прибрати в квартирі, покупатися і надіти чистий одяг. Взуття теж повинно бути вимитим.

  • Заборонено виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі приготування все ж потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини.

  • У цей день не варто сваритися або навіть просто лихословити.

  • Сни не матимуть особливого значення. Тому після пробудження можна зі спокійною совістю забути все, що наснилося.

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