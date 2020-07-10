11 липня 2020 року народним календарем відзначається свято Кропив'яні заговини. У світі також відзначають День шоколаду.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 11 липня й які народні прикмети актуальні в цей день.

Кропив'яні заговини

Напередодні Дня Петра і Павла молодь довго не лягала спати – веселилася майже до самого ранку. Водили хороводи, співали пісні, грали. Крім того, говорили, що той, хто знайде квітучу рослину "петрів хрест" і вирве її з коренем, отримає небувалу удачу. Вважалося, що корінь і від будь-якої напасті позбавить, і до скарбу призведе.

Свята та прикмети на 11 липня: що не можна робити в цей день Рixabay

Цей день називали також Кропив'яні заговини. Вважалося, що після цієї дати пекуча трава втрачає свої цілющі властивості. Тому потрібно було встигнути зварити борщ з листя кропиви – останніх в цьому році.

Кропиву селяни цінували за її корисність. З неї готували салати, супи, начинки для пиріжків, а також солили і квасили. З листя молодої кропиви робили відвари і настої, які мали властивість відновлювати сили і зупиняти внутрішні кровотечі. Дівчата застосовували цю рослину в косметичних цілях – вважалося, що відвар зміцнює волосся і запобігає їх випаданню.

День шоколаду

Щорічно 11 липня любителі солодкого відзначають Всесвітній день шоколаду. Це "смачне" свято було придумане і вперше проведене французами в 1995 році.

Є думка, що першими навчилися робити шоколад ацтеки. Вони називали його "їжею богів". Іспанські конкістадори, які вперше доставили його до Європи, охрестили ласощі "чорним золотом" і використовували для зміцнення фізичних сил і витривалості.

Свята та прикмети на 11 липня: що не можна робити в цей день Рixabay

Прикмети на 11 липня

Коли дозріває чорниця – починай косити жито.

Якщо мокре літо – осінь буде ясна.

Якщо на сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.

Якщо ви помітили, що стара кішка починає гратися – то бути дощу.

Худоба збивається в купу – до негоди.

Якщо голки будяка розм'якли і не колються – перед дощем.

Що не можна робити 11 липня

Не рекомендується рано лягати спати. 11 липня можна дозволити собі веселощі і танці до ранку. Це допоможе залучити в будинок удачу.

Якщо в цей день тримати тіло і житло в бруді – удача відвернеться. Тому необхідно прибрати в квартирі, покупатися і надіти чистий одяг. Взуття теж повинно бути вимитим.

Заборонено виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі приготування все ж потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини.

У цей день не варто сваритися або навіть просто лихословити.

Сни не матимуть особливого значення. Тому після пробудження можна зі спокійною совістю забути все, що наснилося.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.