Що можна і не можна робити 10 липня. Рixabay

10 липня 2020 року православні віруючі шанують пам'ять преподобного Самсона, в народі також відомого як Самсон Сіногній.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 10 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Самсон Сіногній

Святий Самсон народився і жив в Римі в заможній і знатній християнській родині. Він вивчився на лікаря і все життя присвятив служінню народу, допомагав і лікував бідних людей безкоштовно. Все майно, що залишилося йому в спадок від батьків, він продав і роздав нужденним.

Свята та прикмети на 10 липня: що не можна робити в цей день Рixabay

За таку самовіддану службу патріарх Константинопольський представив його священиком.

За переказами, Самсон мав талант творити чудеса, він вилікував імператора Юстиніана, який правив у той час, від важкої хвороби. В нагороду той побудував лікарню і притулок для бідних, де святий служив до кінця своїх днів.

З єврейського ім'я Самсона перекладається як "сонячний", проте в народі його називали "сіногноєм". Вся справа в тому, що на Самсонів день припадає період сінокосу, і якщо в ці дні встановлювалася дощова погода, то весь покіс міг зіпсуватися. Тому селяни просили святого про теплу і суху погоду, щоб сіно встигло просохнути і насититися сонцем.

Свята та прикмети на 10 липня: що не можна робити в цей день Рixabay

Прикмети на 10 липня

Якщо на Самсона дощ, то йти йому до самого бабиного літа.

Якщо в цей день ясно сонеце світить, то в найближчі сім тижнів буде теж сонячно.

Якщо кінський щавель "плаче" – на листках з'явилися липкі крапельки, то буде дощ.

Веселка поперек річки – до ясної погоди.

Бджоли стали злі – до посухи.

Бабка ривками летить, сильно шурхотом крилами – до негоди.

Що не можна робити 10 липня

Брехати: в цей день не можна обманювати людей, навіть якщо того вимагає ситуація. В крайньому випадку краще промовчати.

Підбирати на вулиці монети.

Довго дивитися у дзеркало.

Прати речі червоного кольору.

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