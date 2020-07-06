Свята та прикмети 7 липня: що не можна робити на Івана Купала
У вівторок, 7 липня 2020 року в Україні та світі відзначається давнє народне свято – Івана Купала. З цим днем здавна була пов'язана низка традицій і звичаїв, багато з яких дійшли до наших днів. Також православні християни шанують Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 7 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.
Івана Купала
Іван Купала або Купайла – з найдавніших часів відоме у слов'ян свято Сонця і зрілості літа. Люди оперізувались перев'язами з квітів, на голову надягали вінки з трав, водили хороводи, співали пісні. Люди похилого віку за допомогою тертя сухих паличок добували "живий вогонь", розводили багаття, в середину яких ставили жердину з укріпленим на ньому палаючим колесом – символом сонця. Купальські свята відбувалися за часів язичництва на честь бога Сонця, дружиною якого була світлоносна Заряда, красна дівиця.
Після переходу на новий стиль свято Івана Купала припадає на 7 липня, точніше, в ніч на 7 липня. Деякі європейські країни відзначають Іванів день або День святого Івана (подобу Івана Купали) за старим стилем, в дні літнього сонцестояння.
За однією версією, слово "Купала" пов'язане з давніми обрядами обмивання, за іншою, – було назвою літнього сонця і язичницького божества польових квітів і плодів. Також існує думка, що "Купала" – назва, яка з'явилася вже в ті часи, коли свято збігалося з Днем Іоанна Хрестителя.
Читайте докладніше на OBOZREVATEL про традиції на Івана Купала, історії свята і про те, що не можна робити в цей день.
Різдво чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна
Різдво чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – одне з великих християнських свят, яке відзначається усім православним світом 7 липня. У цей день віруючі згадують, як в родині іудейського священика Захарії і його дружини Єлизавети народився майбутній пророк, який передбачить пришестя Месії – Ісуса Христа, а потім хрестить його в водах річки Йордан.
Згідно з Євангелієм, народження відбулося на півроку раніше Ісуса, його родича. Батько Іоанна був німим, і коли Єлисавета побажала дати синові вказане ангелом нетрадиційне для своєї родини ім'я Іоанн ("Яхве (Бог) змилостивився"), родичі зажадали від батька підтвердити його письмово.
Прикмети на Івана Купала: на що звернути увагу 7 липня
Якщо в цю ніч зоряне – буде багато грибів.
Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.
Сильна роса – до врожаю огірків.
Якщо в цей день дощ заплаче, то через 5 днів сонце засміється.
Цикади скрекочуть – до спекотного дня.
Зарості верби на вітрі шумлять – до зливи.
Аромат польових квітів посилився – до дощу.
Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.
Листя папороті донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.
Що не можна робити 7 липня на Івана Купала
За повір'ям, на Івана Купала прокидається нечиста сила – змії, відьми, русалки, водяні, перевертні. Тому в ніч на 7 липня не можна спати.
Також вважається, що в свято не можна нічого віддавати, продавати і позичати, інакше сім'я може збідніти.
В ніч з 6 на 7 липня варто триматися подалі від води вагітним, дітям і людям похилого віку. Водяна нечисть може нашкодити слабким організмам цих людей і навіть опанувати їхню свідомість.
Вважалося, що у відьом зберігається вода, що кипіла з попелом купальського вогню. Окропивши нею себе на Івана Купала, відьма могла спокійно летіти, куди їй заманеться.
Що не можна робити на Івана Купала дівчатам – не побувати біля вечірньої ватри: так роблять тільки відьми.
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