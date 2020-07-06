Свята та прикмети 7 липня: що не можна робити на Івана Купала

У вівторок, 7 липня 2020 року в Україні та світі відзначається давнє народне свято – Івана Купала. З цим днем здавна була пов'язана низка традицій і звичаїв, багато з яких дійшли до наших днів. Також православні християни шанують Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 7 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Івана Купала

Іван Купала або Купайла – з найдавніших часів відоме у слов'ян свято Сонця і зрілості літа. Люди оперізувались перев'язами з квітів, на голову надягали вінки з трав, водили хороводи, співали пісні. Люди похилого віку за допомогою тертя сухих паличок добували "живий вогонь", розводили багаття, в середину яких ставили жердину з укріпленим на ньому палаючим колесом – символом сонця. Купальські свята відбувалися за часів язичництва на честь бога Сонця, дружиною якого була світлоносна Заряда, красна дівиця.

Що потрібно робити на Івана Купала кореспондент

Після переходу на новий стиль свято Івана Купала припадає на 7 липня, точніше, в ніч на 7 липня. Деякі європейські країни відзначають Іванів день або День святого Івана (подобу Івана Купали) за старим стилем, в дні літнього сонцестояння.

За однією версією, слово "Купала" пов'язане з давніми обрядами обмивання, за іншою, – було назвою літнього сонця і язичницького божества польових квітів і плодів. Також існує думка, що "Купала" – назва, яка з'явилася вже в ті часи, коли свято збігалося з Днем Іоанна Хрестителя.

Читайте докладніше на OBOZREVATEL про традиції на Івана Купала, історії свята і про те, що не можна робити в цей день.

Різдво чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

Різдво чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – одне з великих християнських свят, яке відзначається усім православним світом 7 липня. У цей день віруючі згадують, як в родині іудейського священика Захарії і його дружини Єлизавети народився майбутній пророк, який передбачить пришестя Месії – Ісуса Христа, а потім хрестить його в водах річки Йордан.

Іоанн Предтеча PravLife.ru

Згідно з Євангелієм, народження відбулося на півроку раніше Ісуса, його родича. Батько Іоанна був німим, і коли Єлисавета побажала дати синові вказане ангелом нетрадиційне для своєї родини ім'я Іоанн ("Яхве (Бог) змилостивився"), родичі зажадали від батька підтвердити його письмово.

Прикмети на Івана Купала: на що звернути увагу 7 липня

Якщо в цю ніч зоряне – буде багато грибів.

Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.

Сильна роса – до врожаю огірків.

Якщо в цей день дощ заплаче, то через 5 днів сонце засміється.

Цикади скрекочуть – до спекотного дня.

Зарості верби на вітрі шумлять – до зливи.

Аромат польових квітів посилився – до дощу.

Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.

Листя папороті донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.

Що не можна робити 7 липня на Івана Купала

За повір'ям, на Івана Купала прокидається нечиста сила – змії, відьми, русалки, водяні, перевертні. Тому в ніч на 7 липня не можна спати.

Також вважається, що в свято не можна нічого віддавати, продавати і позичати, інакше сім'я може збідніти.

В ніч з 6 на 7 липня варто триматися подалі від води вагітним, дітям і людям похилого віку. Водяна нечисть може нашкодити слабким організмам цих людей і навіть опанувати їхню свідомість.

Вважалося, що у відьом зберігається вода, що кипіла з попелом купальського вогню. Окропивши нею себе на Івана Купала, відьма могла спокійно летіти, куди їй заманеться.

Що не можна робити на Івана Купала дівчатам – не побувати біля вечірньої ватри: так роблять тільки відьми.

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