Свята та прикмети 3 серпня: що не можна робити в цей день

3 серпня 2020 року за православним календарем вшановують святого Онуфрія Печерського (Мовчазного) і пророка Єзекіїля. Також у світі відзначають День кавуна.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 3 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День кавуна

3 серпня в різних країнах світу відзначають смачне свято – День кавуна. Свою історію він веде з США, де відзначається як Національний День кавуна. До речі, Америка займає перше місце за кількістю поїдання кавуна в порівнянні з іншими країнами.

День кавуна: коли відзначають (фото – vokrugsveta.ua)

Як правило, прийнято влаштовувати пікніки на природі та з'їдати величезну кількість кавунів, а потім влаштовувати змагання – хто далі всіх плюне насіннячком, або конкурс на кращу фігуру, вирізану з ягоди.

День пам'яті Онуфрія Мовчазного

У цей день вшановують преподобного Онуфрія Печерського, який жив в Києві в 12 столітті. Онуфрій був ченцем Києво-Печерської лаври, жив в Ближніх печерах, де зараз знаходяться його нетлінні мощі. Відомості про життя преподобного й обставини, при яких його почали вшановувати як святого, не збереглися. Відомо лише, що Онуфрій дотримувався мовчазного затвора, як і багато києво-печерських ченців. Тому в народі святий отримав прізвисько "Мовчазний".

Преподобний Онуфрій Печерський (фото – alchevskpravoslavniy.ru)

На Русі пам'ять преподобного відзначали особливим чином: всі роботи в цей день на честь ченця належало здійснювати мовчки. Говорили, що на Онуфрія жодного зайвого слова не варто вимовляти без крайньої необхідності.

День пам'яті пророка Єзекіїля

Православні українці 3 серпня відзначають День пам'яті святого пророка Єзекіїля. Він жив у 6 столітті до Різдва Христового. При правлінні Вавилоном царем Навуходоносором Єзекіїль був захоплений в полон разом з іншими юдеями й там йому відкрилися пророцтва про майбутній прихід Місії. У його видіннях розповіли про жертву сина божого за спокуту гріхів людських. Також святий Єзекіїль був чудотворцем.

Пророк Єзекіїль (фото – azbyka.ru)

Прикмети 3 серпня

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3 серпня гроза – осінь буде довгою.

Голосно кричать сороки 3 серпня – буде дуже тепла погода взимку.

Великі купи на мурашниках – чекайте холодної зими.

Сильні роси 3 серпня – буде поганий урожай льону.

Що не можна робити 3 серпня

У цей день не бажано стригти нігті маленьким дітям.

Не рекомендовано 3 серпня проколювати вуха.

Не можна в цей день нікому розповідати про свої заручини.

Не можна їсти яблука зібрані в цей день. Їх потрібно переробляти – варити компоти або робити вино, варення.

Також не варто багато розмовляти.

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