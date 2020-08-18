Свята та прикмети 19 серпня: що не можна робити в Яблучний Спас

У середу, 19 серпня, православні християни відзначають одне з дванадцяти головних релігійних свят – Преображення Господнє. У народі його називають Яблучний Спас. Також в Україні святкують День пасічника.

OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Яблучний Спас 2020: що означає свято Преображення Господнє

Преображення Господнє – велике християнське свято, присвячене події явлення Божественної величі і слави Ісуса Христа перед трьома найближчими учнями під час молитви на горі. У народі ця дата відома під назвою Яблучний Спас, або Другий Спас.

Яблучний Спас: як відзначають свято Pixabay

19 серпня присвячене євангельським подіям, коли апостоли побачили Сина Божого в преображенні. Як ідеться в Святому Письмі, Спаситель разом із трьома найближчими учнями – Петром, Яковом та Іваном – піднявся на гору Фавор і став молитися.

Під час молитви вигляд Ісуса Христа змінився: лице засяяло, тіло і одяг залило божественне світло. Захоплені апостоли сповнилися небувалого блаженства.

Детальніше про традиції та історію свята Яблучний Спас читайте за посиланням.

День пасічника в Україні

День пасічника – професійне свято, яке було засноване в 1997 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. День пасічника відзначається щорічно 19 серпня.

День пасічника: що це за свято Pixabay

Раніше було підраховано, що кожна сьома тонна світового меду – українська. На пасіках країни сьогодні "працює" близько п'яти мільйонів бджолиних сімей.

Прикмети на 19 серпня:

Чисте безхмарне небо – треба готуватися до морозної зими.

Яка погода на Спаса – така і на Покрову.

До 19 серпня листя на деревах почало жовтіти – скоро прийдуть заморозки.

Що не можна робити 19 серпня на Яблучний Спас:

Заборонялося працювати в полі та городі, займатися домашніми справами.

Не можна купатися у відкритих водоймах.

У цей день заборонено вбивати комах.

Не варто шумно святкувати і вдаватися до обжерливості.

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