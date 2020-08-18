Свята та прикмети 19 серпня: що не можна робити в Яблучний Спас
У середу, 19 серпня, православні християни відзначають одне з дванадцяти головних релігійних свят – Преображення Господнє. У народі його називають Яблучний Спас. Також в Україні святкують День пасічника.
OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
Яблучний Спас 2020: що означає свято Преображення Господнє
Преображення Господнє – велике християнське свято, присвячене події явлення Божественної величі і слави Ісуса Христа перед трьома найближчими учнями під час молитви на горі. У народі ця дата відома під назвою Яблучний Спас, або Другий Спас.
19 серпня присвячене євангельським подіям, коли апостоли побачили Сина Божого в преображенні. Як ідеться в Святому Письмі, Спаситель разом із трьома найближчими учнями – Петром, Яковом та Іваном – піднявся на гору Фавор і став молитися.
Під час молитви вигляд Ісуса Христа змінився: лице засяяло, тіло і одяг залило божественне світло. Захоплені апостоли сповнилися небувалого блаженства.
Детальніше про традиції та історію свята Яблучний Спас читайте за посиланням.
День пасічника в Україні
День пасічника – професійне свято, яке було засноване в 1997 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. День пасічника відзначається щорічно 19 серпня.
Раніше було підраховано, що кожна сьома тонна світового меду – українська. На пасіках країни сьогодні "працює" близько п'яти мільйонів бджолиних сімей.
Прикмети на 19 серпня:
Чисте безхмарне небо – треба готуватися до морозної зими.
Яка погода на Спаса – така і на Покрову.
До 19 серпня листя на деревах почало жовтіти – скоро прийдуть заморозки.
Що не можна робити 19 серпня на Яблучний Спас:
Заборонялося працювати в полі та городі, займатися домашніми справами.
Не можна купатися у відкритих водоймах.
У цей день заборонено вбивати комах.
Не варто шумно святкувати і вдаватися до обжерливості.
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