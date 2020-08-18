Свята та прикмети 19 серпня: що не можна робити в Яблучний Спас

Що відзначають 19 серпня: Яблучний Спас та інші свята.
У середу, 19 серпня, православні християни відзначають одне з дванадцяти головних релігійних свят – Преображення Господнє. У народі його називають Яблучний Спас. Також в Україні святкують День пасічника.
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Преображення Господнє – велике християнське свято, присвячене події явлення Божественної величі і слави Ісуса Христа перед трьома найближчими учнями під час молитви на горі. У народі ця дата відома під назвою Яблучний Спас, або Другий Спас.
Яблучний Спас: як відзначають свято Pixabay
19 серпня присвячене євангельським подіям, коли апостоли побачили Сина Божого в преображенні. Як ідеться в Святому Письмі, Спаситель разом із трьома найближчими учнями – Петром, Яковом та Іваном – піднявся на гору Фавор і став молитися.
Під час молитви вигляд Ісуса Христа змінився: лице засяяло, тіло і одяг залило божественне світло. Захоплені апостоли сповнилися небувалого блаженства.
Детальніше про традиції та історію свята Яблучний Спас читайте за посиланням.
День пасічника – професійне свято, яке було засноване в 1997 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. День пасічника відзначається щорічно 19 серпня.
День пасічника: що це за свято Pixabay
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