Свята та пам'ятні дати серпня: що відзначається

1 серпня
У перший день місяця Китай святкує річницю створення своїх збройних сил, а Швейцарія відзначає День конфедерації. На Ямайці святкується День емансипації. Православні ж саме 1 серпня вшановують пам'ять преподобної Макрини Каппадокійської.
Народно-визвольна армія Китаю (НВАК)
В цей день народився американський актор Джейсон Момоа, популярність якому принесла роль Кхала Дрого в серіалі "Гра престолів" і Аквамена в фільмах кіновсесвіту DC.
Іменини 1 серпня святкують Дмитро, Роман і Євгенія.
Головні свята серпня
У цьому місяці православні відзначають три Спаса поспіль: Яблучний, Медовий і Горіховий.
Мусульмани в свою чергу святкують день закінчення хаджу – Курбан-байрам.
На українців чекає День Незалежності, святкування якого відбувається 24 серпня.
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