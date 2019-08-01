Свята та пам'ятні дати серпня: що відзначається

1 серпня

У перший день місяця Китай святкує річницю створення своїх збройних сил, а Швейцарія відзначає День конфедерації. На Ямайці святкується День емансипації. Православні ж саме 1 серпня вшановують пам'ять преподобної Макрини Каппадокійської.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК)

В цей день народився американський актор Джейсон Момоа, популярність якому принесла роль Кхала Дрого в серіалі "Гра престолів" і Аквамена в фільмах кіновсесвіту DC.

Іменини 1 серпня святкують Дмитро, Роман і Євгенія.

Головні свята серпня

У цьому місяці православні відзначають три Спаса поспіль: Яблучний, Медовий і Горіховий.

Мусульмани в свою чергу святкують день закінчення хаджу – Курбан-байрам.

На українців чекає День Незалежності, святкування якого відбувається 24 серпня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв прогноз погоди на серпень-2019, а також підготував детальний гороскоп на серпень для кожного зі знаків Зодіаку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!