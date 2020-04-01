Свята та пам'ятні дати квітня: що відзначається

1 квітня

У перший день квітня в Україні та світі відзначають День сміху, Міжнародний день птахів і День народження долара.

Серед головних свят і пам'ятних дат квітня День сміху (1 квітня), Благовіщення (7 квітня), Великдень (19 квітня), а також Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, (річниця аварії на Чорнобильській АЕС) – 26 квітня.

У квітні 2020 року всього 30 днів: 21 робочий і 9 вихідних. Зокрема, вихідні в цьому місяці випадають на 4-5, 11-12, 18-20, 25-26 квітня.

Раніше OBOZREVATEL писав про свята березня.

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