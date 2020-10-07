Свята 8 жовтня: що відзначають, прикмети на Сергія Капусника і заборони на цей день

Олена Кордунова Свята 19:30, 7.10.2020 Оновлено: 20:01, 7.10.2020

У четвер, 8 жовтня, православні християни вшановують пам'ять преподобного Сергія Радонезького, який вважається покровителем учнів. У народі свято називається Сергій Капусник, або Сергій Курник. Також відзначається Всесвітній день зору.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 8 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всесвітній день зору

Всесвітній день зору (World Sight Day) відзначається у другий четвер жовтня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Всесвітній день зору: що це за свято.
Pixabay

Цю дату відзначено в календарі для залучення глобальної уваги до проблем сліпоти, порушення зору і реабілітації людей із проблемами зору. У проведенні Всесвітнього дня зору беруть участь різні організації, пов'язані з цією проблемою. Цей день є також основною подією глобальної ініціативи з профілактики сліпоти "Бачення 2020: право на зір", яку створено ВООЗ та Міжнародним агентством із профілактики сліпоти.

День пам'яті Сергія Радонезького

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році, з юних років бажав присвятити життя служінню Богу. Близько 1372 Патріарх Константинопольський Філофей, який знав про духовне життя ігумена, надіслав преподобному Сергію Радонезькому хрест, параман, схиму і грамоту, в якій благословляв його і радив ввести в Троїцькому монастирі чернецький статут. У 1380 році, коли правитель Золотої Орди Мамай вів полки на розорення Русі, великий князь Димитрій Іоаннович просив у преподобного благословення і молитви.

Преподобний Сергій Радонезький.
Правмир

Святий дожив до глибокої старості. Він помер 8 жовтня 1392 року передбачивши свій відхід в інший світ за пів року.

У День пам'яті Сергія Радонезького наші предки обов'язково наводили в будинку лад, милися й надягали чистий одяг – розводити бруд у свято вважалося неповагою до святого. Також Сергій вважався покровителем учнів.

Сергій Капусняк, або Сергій Курник

День Сергія Радонезького в народі називають Сергій Капусняк, або Сергій Курник: святий вважався покровителем домашньої птиці. Також у цей день традиційно всією сім'єю займалися закваскою капусти.

Сергій Капусняк: прикмети і традиції 8 жовтня.
Pixabay

Досвідчені господині знали, що квасити капусту потрібно з першими приморозками – не раніше, інакше вона закисне. Засолюванням займалися всією сім'єю: діти чистили моркву і яблука, старі їх різали. Чоловіки і жінки сікли капусту, складали в діжки, засипали сіллю, додавали моркву, яблука, брусницю або журавлину. На капустяному листі пекли коржі. Коли тісто клали на лист, молилися, щоб зима пройшла благополучно. На стіл у цей день подавали пиріжки з капустою.

Прикмети 8 жовтня

  • Якщо випав сніг – із 21 листопада почнеться зима.

  • Перший сніг сухий – до теплого літа.

  • Північний вітер – до холодної погоди.

  • Південний вітер – до теплої погоди.

  • Західний вітер – до снігу.

Що не можна робити 8 жовтня: головні заборони.
Pixabay

Що не можна робити 8 жовтня

  • Лаятися, злитися, лихословити, бажати іншим зла, ворожити, займатися магією.

  • Відмовляти тим, хто потребує допомоги.

  • Переїдати, зловживати алкоголем.

  • Піднімати із землі гроші та інші цінності. Згідно з повір'ям, це призведе до нещасть і неприємностей.

  • Готувати страви з курки і яєць, оскільки святий Сергій вважається покровителем домашньої птиці. Краще подавати до столу ягоди, овочі, каші.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в жовтні 2020 року: церковний календар.

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