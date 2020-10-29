Свята 30 жовтня: що не можна робити на Осія Колесника, прикмети та іменинники

У п'ятницю, 30 жовтня, православні християни вшановують пам'ять пророка Осії – першого з дванадцяти менших пророків. У народі дата називається Осія Колесник. Також відзначається день тренера.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 30 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Також 30 жовтня іменини відзначають Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Йосип і Сергій.

День пам'яті пророка Осії

Святий Осія походив із Іссахарів, жив в IX столітті до нашої ери в царстві Ізраїльському. В ті часи багато людей забули істинного Бога і почали поклонятися язичницьким ідолам. Мудрі настанови пророка Осії знову повертали людей до віри. Служіння святого тривало понад 60 років. Все своє життя він присвятив виконанню Божої волі. Помер святий в глибокій старості.

Святий пророк Осія. Азбука віри

Осія був провісником, пророком. Він написав книгу пророцтв, яка увійшла до складу Біблії. Священик побоювався, що Господь відвернеться від людей. Він передбачив знищення держав і закликав народ молитися про прощення.

Осія Колесник

Народне свято Осія Колесник відзначається 30 жовтня. Інші назви свята: Осій Осінній, Осій Грязник, Кінець річного шляху.

На Русі Колесником Осію прозвали тому, що в день його пам'яті приділяли багато уваги колесам. Вози ставили в сараї до весни, а перед цим перевіряли їх справність і лагодили. У будь-якому випадку колеса знімали з осей. А за останнім скрипом коліс воза ворожили про врожай. Якщо воны їдуть тихо і не скриплять – на наступний рік вродить багато хліба і овочів.

Свята 30 жовтня: що не можна робити. Pixabay

Колесо вважалося оберегом і захисником від злих духів. Цей символ сонця часто використовували в проведенні різних обрядів. У народі розповідали історії про те, як у колеса, що котиться по дорозі, виривали спиці, и тоді відьма, що обернулася в це колесо, позбавлялася руки або ноги.

День тренера

День тренера в Україні відзначається щорічно 30 жовтня. Ідею свята в 1999 році запропонували в Федерації спортивної та художньої гімнастики України. У цей день приймають поздоровлення всі спортивні тренери.

Прикмети на 30 жовтня: якою буде погода. Pixabay

Прикмети 30 жовтня

Кішка спить міцно – до тепла.

Домашня птиця крилами махає – до дощу.

Сонце на заході оточене колом – до бурі.

Сонце хмарами заволокло – до дощу.

Яскравий місяць – до теплої і сонячної погоди.

Каламутний і блідий місяць – до дощу.

Білий і блискучий місяць – до похолодання.

Якщо зірок на небі мало – до хурделиці.

Що не можна робити 30 жовтня

У цей день категорично заборонено ходити в лазню, купатися в бочці.

Не варто починати нові справи.

Жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.

Крім цього не можна брати гроші в борг.

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