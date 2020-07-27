Свята 28 липня: народні прикмети і що не можна робити в цей день

28 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира. Також в Україні відзначають День хрещення Русі.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 28 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День хрещення Русі в Україні

День хрещення Київської Русі – України – державне свято, що відзначається в країні з 2008 року. Воно припадає на 28 липня – день, коли православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, який поклав початок християнізації Київської Русі.

День хрещення Русі 2020 timflair.ru

Вперше нове свято в Україні відзначили в 2007 році – тоді ще неофіційно. Але вже в липні 2008-го вийшов Указ президента про створення державного свята "День хрещення Київської Русі – України". В цей рік виповнюється 1020 років з моменту хрещення Русі.

День пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира

28 липня в Україні також відзначають день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Хрещення Київської Русі стало епохальною подією, що визначила подальший розвиток української держави і її місце серед європейських народів, зумовила подальший цивілізаційний і культурний хід історії. Разом з хрещенням київські князі затвердили державність, яка стала однією з найуспішніших в Європі того часу.

День пам'яті князя Володимира sib-catholic.ru

Завдяки прийняттю християнства князь Володимир Великий на тисячоліття вперед забезпечив входження Києва в європейській цивілізації, створив умови для формування унікального соціокультурного простору, який був і залишається невід'ємною частиною Європи.

Прикмети на 28 липня

Якщо в цей день липа пожовкла – це до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи, осінь прийде раніше, ніж зазвичай.

Якщо вранці пройшов дощ, далі протягом дня буде сонце.

Якщо віє вітер південний – погода буде сонячна.

Якщо гучний грім – буде затяжний дощ.

Вітер зі сходу – буде дощ. Якщо ж увечері буде туман, то дощ піде завтра.

Що не можна робити 28 липня

Вважається, якщо важко фізично працювати 28 липня, то це може закликати біду і кошмарні сни.

28 липня селяни намагалися не йти в поле – боялися нечистої сили. Також, за повір'ями, тих, хто працював в цей день могла вбити блискавка.

Жати теж заборонялося – наші предки вірили, що людям нечисть могла задурити голову.

Під заборону також потрапляли сварки з близькими людьми.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.