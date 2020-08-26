Свята 27 серпня: що відзначають, прикмети і заборони на цей день

Що відзначають 27 серпня: дати і прикмети на четвер. Рixabay

27 серпня в Україні і світі відзначають Всесвітній день прощення. Також православна церква вшановує пам'ять одного з біблійних пророків Міхея. У народі свято називають Міхей Тиховій.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Всесвітній день прощення

27 серпня відзначається Всесвітній день прощення. На відміну від Прощеної неділі, ця дата стосується не тільки представників певних релігій, хоч її організаторами і виступила організація Christian Embassy of Christ's Ambassadors.

Які прикмети актуальні на 27 серпня Рixabay

Вперше відзначати його почали ще в 1994 році. Зародився він у Канаді і звідти поширився по всьому світу.

У цей день пропонується знайти в собі сили щиро пробачити своїх кривдників і ворогів. Також, якщо раніше ви когось образили – попросіть у цієї людини прощення.

Міхей Тіховій

Народне свято Міхей Тиховій відзначається 27 серпня (за старим стилем – 14 серпня). У церковному календарі – це день вшанування Міхея Морасфитянина, одного з 12 малих пророків. У цей день за силою вітру судили про майбутню погоду.

Міхей Тіховій: що це за свято Рixabay

На Русі цей день назвали так, тому що було прийнято спостерігати за вітром, завдяки якому визначали подальшу погоду. У цей день вшановували мулярів – будівельників храмів, фортець, княжих і царських хором.

Після Міхея завершується Успенський піст і починається осінній м'ясоїд. У цю пору грають весілля. За традицією, 27 серпня – остання можливість посвататися до коханої дівчини.

Прикмети на 27 серпня

Спокійний вітер дме – осінь буде теплою.

Буря передвіщає негоду в вересні.

Журавлі клином летять на південь – до середини жовтня вдарить мороз.

Журавлі спокійні і не встають на крило – зима буде пізньою.

День безвітряний – опадів у вересні можна не чекати.

Північний вітер – до хорошого урожаю жита.

Що не можна робити 27 серпня

• Не можна лінуватися, інакше ви самі накличете на себе біду.

• Господиням не варто замішувати тісто.

• Заборонено вживати алкоголь. Вважалося, що тих, хто порушить цю заборону – чекає бідність

• Не можна сваритися і лаятися з близькими.

• Не варто розповідати про свої сни

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