Свята 26 січня: прикмети і іменинники
26 січня православні християни святкують Єрмилів день, а у світі цей день відомий як Міжнародний день митника.
Існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що наступив. Про те, що не можна робити 26 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Іменини святкують: Афанасій, Максим, Марфа, Петро, Яків.
Єрмилів день
26 січня віряни шанують пам'ять мучеників Єрмила і Стратоніка Сингідонських, що жили в III-IV століттях. Згідно з переказами, святий Єрмилів викривав язичницьких ідолів, через що імператор Ліциній тричі закривав святого в темниці й піддавав болісним тортурам.
У давнину 26 січня належало проводити вдома. Така традиція склалася через те, що саме в цей день зазвичай били сильні морози. На Ярему господарі придивлялися до домашніх кішок, оскільки по їхній поведінці можна було передбачити погоду.
Міжнародний день митника
Щорічно з 1953 року в цей день у всьому світі відзначається Міжнародний день митника – професійне свято всіх працівників митних служб планети. По суті, цей день можна вважати днем народження всесвітньої митної організації. До нашого часу кількість її членів зросла мінімум у десять разів.
Народні прикмети 26 січня
Хто пролежить на печі на Єрмила – хворіти не буде, а хто вийде на вулицю – захворіє.
Якщо чути шум лісу, то буде потепління.
Навколо Місяця 26 січня видно коло – це до хуртовини.
Якщо 26 січня чути тріск дерев, то незабаром вдарять сильні морози.
Якщо на Єрмила щебече синиця під вікном, варто чекати ранню весну.
Кішка села на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.
Що не можна робити 26 січня
У цей день не рекомендується працювати.
Також не варто вмиватися до першої години дня.
Категорично забороняється в цей день ображати кішок. Більш того, 26 січня варто задобрити й вуличних котів, пригощаючи їх ласощами.
На Єрмила заборонено пліткувати, багато базікати та розносити чутки.
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