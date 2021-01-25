Свята 26 січня: прикмети і іменинники

26 січня православні християни святкують Єрмилів день, а у світі цей день відомий як Міжнародний день митника.

Існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що наступив. Про те, що не можна робити 26 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Єрмилів день

26 січня віряни шанують пам'ять мучеників Єрмила і Стратоніка Сингідонських, що жили в III-IV століттях. Згідно з переказами, святий Єрмилів викривав язичницьких ідолів, через що імператор Ліциній тричі закривав святого в темниці й піддавав болісним тортурам.

У давнину 26 січня належало проводити вдома. Така традиція склалася через те, що саме в цей день зазвичай били сильні морози. На Ярему господарі придивлялися до домашніх кішок, оскільки по їхній поведінці можна було передбачити погоду.

На Ярему господарі придивлялися до домашніх кішок. pexels.com

Міжнародний день митника

Щорічно з 1953 року в цей день у всьому світі відзначається Міжнародний день митника – професійне свято всіх працівників митних служб планети. По суті, цей день можна вважати днем народження всесвітньої митної організації. До нашого часу кількість її членів зросла мінімум у десять разів.

Народні прикмети 26 січня

Хто пролежить на печі на Єрмила – хворіти не буде, а хто вийде на вулицю – захворіє.

Якщо чути шум лісу, то буде потепління.

Навколо Місяця 26 січня видно коло – це до хуртовини.

Якщо 26 січня чути тріск дерев, то незабаром вдарять сильні морози.

Якщо на Єрмила щебече синиця під вікном, варто чекати ранню весну.

Кішка села на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.

Якщо 26 січня чути шум лісу, то буде потепління. pexels.com

Що не можна робити 26 січня

У цей день не рекомендується працювати.

Також не варто вмиватися до першої години дня.

Категорично забороняється в цей день ображати кішок. Більш того, 26 січня варто задобрити й вуличних котів, пригощаючи їх ласощами.

На Єрмила заборонено пліткувати, багато базікати та розносити чутки.

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