Свята 17 серпня: народні прикмети на понеділок і що не можна робити
17 серпня православні християни вшановують пам'ять святого Євдокії (Ії). У народі цей день називається Явдоха Малинівка, Огірочниця або Сіногнійка.
OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 17 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.
День пам'яті преподобної мучениці Євдокії (Ії)
У цей день православна церква вшановує пам'ять преподобної мучениці Євдокії Римлянині. З народження в Римі її виховували в християнській вірі. Під час гонінь на християн перським царем Сапором була схоплена.
В ув'язненні підтримувала в'язнів, багато з яких завдяки її проповідей перенесли страшні тортури. Слава про Євдокію дійшла до самого царя, який наказав піддати бранку особливо жорстоким тортурам і відрубати голову.
День Авдотьи Огірочниці (Сіногнійки)
Наші предки вважали, що з цього дня починає накрапати дощ, достигає лісова малина, а господині в останній раз збирали огірки, так як пізніше вони вже не ростуть.
Прийнято було починати збір дикої малини, тому свято на честь святої Євдокії отримало назви Малинівка, Огірочниця. А Сіногнійкою її прозвали, бо в цей день часто йдуть дощі і мочать сіно, після чого воно починає гнити.
Прикмети на 17 серпня: якою буде погода
Якщо густий туман піднімається над лісом – гриби достигли.
Граки ввечері летять в південному напрямку – до сонячної погоди.
Бабки плавно літають високо над кущами – буде ясно і тепло на наступний день.
Що не можна робити 17 серпня:
Строго заборонено брати в борг гроші, інакше не настане матеріального благополуччя.
Продавати щось також не рекомендується – інакше удача відвернеться від вас.
Не варто починати нові справи – в цей день краще зайнятися старими невирішеними питаннями.
Не можна бути самому, сумувати – день краще присвятити родині і близьким.
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