Свята 17 серпня: народні прикмети на понеділок і що не можна робити

17 серпня православні християни вшановують пам'ять святого Євдокії (Ії). У народі цей день називається Явдоха Малинівка, Огірочниця або Сіногнійка.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 17 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День пам'яті преподобної мучениці Євдокії (Ії)

У цей день православна церква вшановує пам'ять преподобної мучениці Євдокії Римлянині. З народження в Римі її виховували в християнській вірі. Під час гонінь на християн перським царем Сапором була схоплена.

Преподобна мучениця Євдокія (Ія) imena.guru

В ув'язненні підтримувала в'язнів, багато з яких завдяки її проповідей перенесли страшні тортури. Слава про Євдокію дійшла до самого царя, який наказав піддати бранку особливо жорстоким тортурам і відрубати голову.

День Авдотьи Огірочниці (Сіногнійки)

Наші предки вважали, що з цього дня починає накрапати дощ, достигає лісова малина, а господині в останній раз збирали огірки, так як пізніше вони вже не ростуть.

День Явдохи: що це за свято Pixabay

Прийнято було починати збір дикої малини, тому свято на честь святої Євдокії отримало назви Малинівка, Огірочниця. А Сіногнійкою її прозвали, бо в цей день часто йдуть дощі і мочать сіно, після чого воно починає гнити.

Прикмети на 17 серпня: якою буде погода

Якщо густий туман піднімається над лісом – гриби достигли.

Граки ввечері летять в південному напрямку – до сонячної погоди.

Бабки плавно літають високо над кущами – буде ясно і тепло на наступний день.

Явдоха Огірочниця: що не можна робити Pixabay

Що не можна робити 17 серпня:

Строго заборонено брати в борг гроші, інакше не настане матеріального благополуччя.

Продавати щось також не рекомендується – інакше удача відвернеться від вас.

Не варто починати нові справи – в цей день краще зайнятися старими невирішеними питаннями.

Не можна бути самому, сумувати – день краще присвятити родині і близьким.

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