Свята 13 листопада: що не можна робити на Спиридона і Никодима, прикмети та іменинники

Олена Кордунова Свята 22:49, 12.11.2020 Оновлено: 22:54, 12.11.2020

13 листопада у всьому світі відзначають День сліпих і День доброти. Православні християни вшановують пам'ять святих Никодима та Спиридона.

У цей день існують деякі заборони, а народні прикмети розкажуть, якої погоди варто чекати на найближчі кілька місяців. Про те, що не можна робити 13 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

13 листопада іменини святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Міжнародний день сліпих

За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я саме ця дата стала основою для заснування Міжнародного дня сліпих. Головна мета – привернення уваги суспільства до тих, хто назавжди втратив зір і опинився у важкій життєвій ситуації. Сьогодні в світі – приблизно 1,3 млрд людей живуть з цією проблемою, 36 млн – повністю уражені сліпотою.

Міжнародний день сліпих 2020.
Pixabay

Всесвітній день доброти

Датою для свята був обраний день відкриття в 1998 році в Токіо першої конференції Всесвітнього руху доброти. У цьому заході брали участь представники Австралії, Канади, Японії, Таїланду, Сінгапуру, Великобританії та США. Головне завдання – нагадати людям про важливість проявів людяності і взаємодопомоги в складному сучасному світі.

Всесвітній день доброти 2020.
Pixabay

Спиридон і Никодим

Християни східного обряду 13 листопада вшановують пам'ять преподобних Спиридона і Никодима, проскурників Печерських. Згідно з переказами, святі жили в 12 столітті в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря, протягом 30 років пекли проскурки. Спиридон прийшов у монастир вже немолодим чоловіком. Він супроводжував свою працю безперестанною молитвою і співом псалмів. Никодим трудився поруч і вів таке ж суворо обмежене життя.

Святі Спиридон і Никодим.
Азбука віри

Спиридон і Никодим вважаються у православних захисниками від пожеж. Також в молитві у них просять вберегти сім'ю і близьких від нещасть. На Русі в цей день потрібно було переводити курей в зимові курники, також готували різні страви з курятини. Крім цього, Спиридона і Никодима шанували рибалки та мисливці.

Спиридон і Никодим: народні традиції.
Pixabay

Прикмети на 13 листопада

  • Снігурі співати почали – до швидкої зими.

  • Ясна і сонячна погода – до похолодання найближчим часом.

  • Горобці цвірінькають – до потепління.

  • Дрібний дощ пішов – негода і сльота затягнуться.

Прикмети на 13 листопада: що не можна робити.
Pixabay

Що не можна робити 13 листопада

  • Не рекомендується в цей день витрачати багато грошей і давати в борг.

  • Також заборонено з'ясовувати стосунки з незнайомими людьми.

  • Ні в якому разі не слід сліпо довіряти комусь і брати участь в сумнівних справах.

  • Не можна влаштовувати вечірки і галасливі гуляння.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в листопаді 2020 року: церковний календар.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Бродський порадив Єрмаку лікувати COVID-19 у Чернівцях, де людям не вистачає кисню

Криклія й посла України не пустили на зустріч із прем'єром Казахстану через фальшиві ПЛР-тести – джерело

Зеленський і Єрмак мають легкі симптоми COVID-19, – Мендель

Заражений ковідом мер Черкас без маски зустрівся з працівниками дитячих садочків

У мережі показали, де Зеленський і Єрмак лікуються від COVID-19. Фото