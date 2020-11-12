Свята 13 листопада: що не можна робити на Спиридона і Никодима, прикмети та іменинники

13 листопада у всьому світі відзначають День сліпих і День доброти. Православні християни вшановують пам'ять святих Никодима та Спиридона.

У цей день існують деякі заборони, а народні прикмети розкажуть, якої погоди варто чекати на найближчі кілька місяців. Про те, що не можна робити 13 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

13 листопада іменини святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.

За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я саме ця дата стала основою для заснування Міжнародного дня сліпих. Головна мета – привернення уваги суспільства до тих, хто назавжди втратив зір і опинився у важкій життєвій ситуації. Сьогодні в світі – приблизно 1,3 млрд людей живуть з цією проблемою, 36 млн – повністю уражені сліпотою.

Датою для свята був обраний день відкриття в 1998 році в Токіо першої конференції Всесвітнього руху доброти. У цьому заході брали участь представники Австралії, Канади, Японії, Таїланду, Сінгапуру, Великобританії та США. Головне завдання – нагадати людям про важливість проявів людяності і взаємодопомоги в складному сучасному світі.

Християни східного обряду 13 листопада вшановують пам'ять преподобних Спиридона і Никодима, проскурників Печерських. Згідно з переказами, святі жили в 12 столітті в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря, протягом 30 років пекли проскурки. Спиридон прийшов у монастир вже немолодим чоловіком. Він супроводжував свою працю безперестанною молитвою і співом псалмів. Никодим трудився поруч і вів таке ж суворо обмежене життя.

Спиридон і Никодим вважаються у православних захисниками від пожеж. Також в молитві у них просять вберегти сім'ю і близьких від нещасть. На Русі в цей день потрібно було переводити курей в зимові курники, також готували різні страви з курятини. Крім цього, Спиридона і Никодима шанували рибалки та мисливці.

Снігурі співати почали – до швидкої зими.

Ясна і сонячна погода – до похолодання найближчим часом.

Горобці цвірінькають – до потепління.

Дрібний дощ пішов – негода і сльота затягнуться.

Не рекомендується в цей день витрачати багато грошей і давати в борг.

Також заборонено з'ясовувати стосунки з незнайомими людьми.

Ні в якому разі не слід сліпо довіряти комусь і брати участь в сумнівних справах.

Не можна влаштовувати вечірки і галасливі гуляння.

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