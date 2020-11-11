Свята 12 листопада: що не можна робити на Зиновія і Зиновії та прикмети на Синиччин день

У четвер, 12 листопада православні віруючі вшановують пам'ять святих мучеників Зиновія і Зиновії. У народі свято отримало назву Синиччин день, а в усьому світі також відзначають День боротьби з пневмонією.

У цей день існують деякі заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчі кілька місяців. Про те, що не можна робити 12 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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День пам'яті священномученика Зиновія і його сестри – мучениці Зиновії

12 листопада християни східного обряду вшановують пам'ять мученика Зиновія і його сестри Зіновії Егейських. Вони народилися в благочестивій родині приблизно в III столітті на території Каппадокії. Зіновій і Зіновія рано залишилися сиротами, після смерті батьків вони роздали все свою спадщину біднякам і присвятили своє життя служінню Богу. В нагороду за вірність Господу і самовіддану службу Зіновій отримав дар чудотворення і за допомогою молитви став зціляти хворих. Пізніше був обраний єпископом.

Святі мученики, брат і сестра Зіновій та Зіновія. Азбука віри

Коли до влади прийшов імператор Діоклетіан, почалися гоніння на християн. Зіновія викликали на допит і почали катувати, однак він не зрікся віри. Його сестра, дізнавшись про страшні страждання брата, сама постала перед язичниками і попросила піддати катуванням і її, як праведну християнку. Брат і сестра були замучені до смерті.

Синиччин день

На Русі на Зиновія і Зіновії називали Синичниками, а свято – Синиччиним. У цей день спостерігали за синицями і, виходячи з їхньої поведінки, визначали, яким буде наступний рік. Також відзначали свято рибалок і мисливців.

Синиччин день: традиції на свято. Pixabay

У Синиччин день мисливці збиралися разом і йшли в ліс за зайцем. Кожен знав, що якщо раптом 12 листопада залишиться вдома, то весь рік полювання буде невдалим. Перед тим як йти в ліс, потрібно було задобрити лісовика, якщо ж мисливці забували, то поверталися без здобичі. Мисливці обіцяли лісовику, що не витоптуватимуть траву, не ламатимуть чагарники і дерева, не вбиватимуть багато звірів.

Рибалки також йшли за рибою. Якщо сіті приходили повними, улов неодмінно відзначали прямо на березі річки. У цей день прилітали синички. Діти майстрували годівниці, а дорослі примовляли "підгодуй птахів взимку – послужать тобі навесні".

Всесвітній день боротьби з пневмонією

Це свято з'явилося завдяки ініціативі Глобальної коаліції проти дитячої пневмонії. Організація прагне привернути до проблеми пневмонії увагу державних діячів, фахівців охорони здоров'я і потенційних донорів. У цей день установи охорони здоров'я організовують профілактичні заходи, а волонтери з усього світу інформують людей в питаннях лікування пневмонії і розповідають про можливі ризики через нехтування захворюванням.

12 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією. Pixabay

Прикмети на 12 листопада

Заєць перебіг дорогу – трапиться невдача.

Якщо вовки зграями ходять, то залишок року буде дуже неспокійним.

Багато синиць прилетіло у двір – дуже скоро похолодає.

Мокрий сніг випав у вигляді дрібної крупи – грядуть сильні морози.

Що не можна робити 12 листопада

У цей день категорично заборонено проявляти жадібність. Щоб уникнути в майбутньому невдач, будьте щедрими і допомагайте нужденним.

Не можна сваритися, лихословити, таїти образи і з'ясовувати стосунки як з близькими, так і з посторонніми.

Не рекомендується викидати залишки їжі – віддайте їх тваринам.

Не варто проводити день безцільно, йти на невиправданий ризик.

Не можна пити алкоголь і влаштовувати бенкети.

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