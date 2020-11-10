Свята 11 листопада: що не можна робити на Анастасії Овечниці, прикмети та іменинники

11 листопада православні християни вшановують пам'ять мучениці Анастасії Римської і преподобного Аврамія Відлюдника. У народі їх прозвали Вівчарем і Овечницею, так як вважається, що вони оберігають овець і захищають пастухів. Також відзначається Всесвітній день шопінгу.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 11 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

11 листопада іменини святкують: Анастасія, Марія, Анна, Олексій, Андрій, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Кузьма, Павло, Микола, Марк.

Анастасії Овечниці і Аврамія Вівчара або Кошарне свято

11 листопада за народним календарем називають днем Анастасії Овечниці і Аврамія Вівчара, коли відзначають пастухове свято. У народі святу Анастасію вважали покровителькою овець, а святого Аврамія – захисником пастухів і вівчарів. Цей день наші пращури також називали кошарним святом. Раніше на Русі з цього дня починали вже стригти овець, десь бралися за пряжу, в'язали речі, готуючись до холодної і довгої зими.

Преподобна мучениця Анастасія. Azbyka.ru

Вважалося, що до обіду господині обов'язково треба приготувати пиріг, виготовлений з борошна нового врожаю, а також стушкувати баранину і подати її до пшеничної каші. Взагалі, цей день наші пращури намагалися проводити в сімейному колі, вважалося, що це зробить сім'ю міцнішою і щасливішою.

Всесвітній день шопінгу

Всесвітній день шопінгу. Pixabay

Всесвітній день шопінгу відзначається щорічно 11 листопада. Це неофіційне свято запропонували відзначати в 2009 році в Китаї. Захід був запланований як маркетинговий хід, його ініціатором виступила компанія Alibaba Group – власник AliExpress та інших інтернет-магазинів. Перше святкування було приурочене до Дня холостяка, який відзначається в Китаї також 11 листопада. Пізніше традиція поширилася на інші великі країни Азії, Європи і США.

Прикмети 11 листопада

Якщо йде сніг або дощ, то в день Архангела Михайла (21 листопада) буде відлига.

Хмари пливуть низько – до похолодання.

Якщо вночі іній, то вдень снігу не буде.

Голуби курличуть – погода буде хороша.

Прикмети на 11 листопада. Pixabay

Що не можна робити 11 листопада

Категорично не можна залишати дитину без нагляду – інакше можна накликати неприємності.

У цей день забороняється нешанобливо ставитися до пастухів, а також сперечатися з ними і скандалити.

Також вечір 11 листопада не можна проводити на самоті або з незнайомими людьми – це може привести до великої сварці з родичами або великого нещастя.

Жінкам в цю середу не рекомендується ходити з голою шиєю. Її слід прикрасити намистом, яке забезпечить щастя і удачу не тільки в кар'єрі, але і в особистому житті.

Крім того, забороняється впускати в будинок, де є малюк, незнайомця. Вважається, що після цього дитина може стати неспокійною.

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