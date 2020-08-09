Свята 10 серпня: прикмети на понеділок і що не можна робити в цей день

10 серпня православна церква вшановує пам'ять святих Пармена та Прохора. У народі свято називалося Прохорів день.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 10 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Пармена та Прохора або Прохорів день

10 серпня (28 липня по старому стилю) православні віруючі шанують пам'ять двох апостолів від сімдесяти – Прохора і Пармена.

Згідно з біблійними переказами, дванадцять апостолів скликали своїх учнів, щоб вибрати з них сімох, які б взяли на себе вирішення побутових питань. Серед обраних були святі Прохор і Пармен.

Свята 10 серпня: на чому наголошують Pixabay

За переказами, Прохор був супутником апостола Петра і згодом єпископом Нікомедії, він постраждав за Христа в Антіохії. Також за Священним писанням відомо про Прохора, учня і супутника апостола Іоана Богослова, який записував за ним текст Одкровення. Йому приписують авторство оповіді про життя і чудеса Іоанна Богослова, від Успіння Богородиці і до його смерті.

Про святого Пармена відомо небагато. За переказами, апостол від семидесяти проповідував християнську віру в Македонії, де і закінчив своє земне життя мученицькою смертю в II столітті нашої ери. За іншою версією, Пармена не стало ще за часів, коли апостоли перебували в Єрусалимі.

У народному календарі цей день називають Прохори – Парми. Вважалося, що будь-які торгові починання в цей день не складуться, а те, що придбаєш, пропаде. У цей день наші пращури, вирушаючи в храм, молилися святим апостолам, просячи у них захисту. Також в Прохорів день славили ковалів, бажаючи їм здоров'я і сил, віталися сільськогосподарські роботи.

Прохоров день: як відзначають свято ковалів Pixabay

Прикмети на 10 серпня

Якщо на Прохора в ранкові години туман по воді стелиться, значить буде погожий день.

Якщо ж туман вгору спрямовується – чекай опадів.

Дощ без вітру був знаменням до негоди.

Високі хмари – провісники сухої і ясної погоди.

Що не можна робити 10 серпня

Дівчатам і жінкам заборонено вишивати. Інакше у заміжніх дам почнуться проблеми в сім'ї, а у незаміжніх ще рік не буде удачі в любові.

Не можна грати весілля – вважається, що сімейне життя буде наповнене сварками і зрадами.

Не рекомендується в цей день займатися обміном – нова річ після тривалого періоду або виявиться безкорисною.

Не варто в цей день продавати що-небудь. Наші предки були впевнені в тому, що виручені гроші дуже скоро пропадуть.

Лайка, плітки і заздрість 10 серпня – під особливою забороною. Вони вважаються в цей день гріхом.

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