Свята 10 грудня: що не можна робити в цей день, прикмети та іменинники

У четвер, 10 грудня починають відзначати одне з найважливіших єврейських свят – Хануку. Його також називають Свято вогнів, або Свято восьми свічок. У православних християн проходить Святкування на честь ікони Божої Матері "Знамення". У світі – День прав людини, Міжнародний день прав тварин і Всесвітній день футболу.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 10 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

10 грудня іменини святкують: Олексій, Андрій, Володимир, Дмитро, Микола, Роман.

Свято вогнів: традиції і що не можна робити в Хануку

Ханука в 2020 році починається 10 грудня і триватиме до вечора 18 грудня. Головною традицією Хануки є запалення свічок в спеціальному свічнику, що символізує силу духу і перемогу світла над темрявою.

Ханука 2020: традиції свята. Pixabay

Всі вісім днів, які триває Ханука, прийнято запалювати свічки і ставити їх у спеціальний ханукальний свічник – ханукію. У перший день свята євреї запалюють одну свічку, у другій – дві і так до восьми. Додають свічки обов'язково зліва направо, а запалюють від дев'ятого підсвічника – шамаша, який знаходиться по центру.

Свято проходить за веселощами і трапезами. Традиційні страви – салати, смажений хліб з часником, солодкі пончики і пироги.

Святкування на честь ікони Божої Матері "Знамення"

Ікона Божої Матері, іменована "Знамення" – зображує Пресвяту Богородицю, яка в молитві склала руки на грудях, а на тлі круглого щита (або сфери) – благословенне Божественне Немовля – Спас-Емануїл.

Ікона Божої Матері, іменована "Знамення". Правмір

Таке зображення Богоматері відноситься до числа найперших її іконописних образів. Ікони Божої Матері, відомі під ім'ям "Знамення", з'явилися на Русі в 11-12 століттях, а називатися так стали після чудесного знамення від Новгородської ікони, що сталося в 1170 році. Тоді ікона допомогла врятувати древній Новгород від нападу ворогів. Сльози, які потекли з очей Богоматері після попадання в ікону стріл, викликали у завойовників жах, після чого ті капітулювали.

День прав людини

10 грудня світова спільнота відзначає День прав людини, офіційно встановлений на Пленарному зібранні Генеральної Асамблеї ООН в грудні 1950 року.

День прав людини 2020. Pixabay

Всім державам і зацікавленим організаціям було запропоновано прийняти цей день і проводити відповідні заходи, які вказують на важливість дотримання всіх прав і свобод, а також рівності між людьми.

Міжнародний день прав тварин

10 грудня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний День прав тварин, який був заснований в 1998 році – в 50-ту річницю підписання Декларації прав людини. І це не збіг – він святкується в один день з Днем прав людини тому, що організації, які його заснували, хотіли підкреслити, що всі живі істоти на планеті мають право на життя і захист від страждань.

День захисту тварин. Pixabay

Всесвітній день футболу

Щороку 10 грудня в світі поки неформально, але традиційно відзначається Всесвітній день футболу. Таким чином міжнародне співтовариство віддає данину цьому виду спорту, який для багатьох мільйонів не просто гра, а стиль життя.

На честь свята проводиться безліч футбольних матчів різного рівня і масштабу.

Всесвітній день футболу. Pixabay

Перша згадка про футбол як "про гру в м'яч ногами" історики знайшли в китайських джерелах, що датуються другим тисячоліттям до нашої ери. Називалася гра Цу Чю, що означає "штовхати ногою".

Прикмети на 10 грудня

Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі й біди підуть.

Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Дим з труби піднімається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Корови сопуть і фиркають – до морозу.

Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

Прикмети на 10 грудня і що не можна робити в цей день. Pixabay

Що не можна робити 10 грудня

Не можна що-небудь в'язати, вишивати або шити, займатися хейндмейдом. Не варто робити що-небудь, де потрібні ножиці або голки.

Не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних.

Не рекомендується рибалити, так як існує ризик рибалці провалитися під лід.

Чоловікам в цей день не можна нічого ремонтувати, копати, теслювати, піднімати тяжкі предмети і взагалі виконувати фізичну роботу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в грудні 2020 року: церковний календар.