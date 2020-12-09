Свята 10 грудня: що не можна робити в цей день, прикмети та іменинники

У четвер, 10 грудня починають відзначати одне з найважливіших єврейських свят – Хануку. Його також називають Свято вогнів, або Свято восьми свічок. У православних християн проходить Святкування на честь ікони Божої Матері "Знамення". У світі – День прав людини, Міжнародний день прав тварин і Всесвітній день футболу.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 10 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

10 грудня іменини святкують: Олексій, Андрій, Володимир, Дмитро, Микола, Роман.

Ханука в 2020 році починається 10 грудня і триватиме до вечора 18 грудня. Головною традицією Хануки є запалення свічок в спеціальному свічнику, що символізує силу духу і перемогу світла над темрявою.

Всі вісім днів, які триває Ханука, прийнято запалювати свічки і ставити їх у спеціальний ханукальний свічник – ханукію. У перший день свята євреї запалюють одну свічку, у другій – дві і так до восьми. Додають свічки обов'язково зліва направо, а запалюють від дев'ятого підсвічника – шамаша, який знаходиться по центру.

Свято проходить за веселощами і трапезами. Традиційні страви – салати, смажений хліб з часником, солодкі пончики і пироги.

Ікона Божої Матері, іменована "Знамення" – зображує Пресвяту Богородицю, яка в молитві склала руки на грудях, а на тлі круглого щита (або сфери) – благословенне Божественне Немовля – Спас-Емануїл.

Таке зображення Богоматері відноситься до числа найперших її іконописних образів. Ікони Божої Матері, відомі під ім'ям "Знамення", з'явилися на Русі в 11-12 століттях, а називатися так стали після чудесного знамення від Новгородської ікони, що сталося в 1170 році. Тоді ікона допомогла врятувати древній Новгород від нападу ворогів. Сльози, які потекли з очей Богоматері після попадання в ікону стріл, викликали у завойовників жах, після чого ті капітулювали.

10 грудня світова спільнота відзначає День прав людини, офіційно встановлений на Пленарному зібранні Генеральної Асамблеї ООН в грудні 1950 року.

Всім державам і зацікавленим організаціям було запропоновано прийняти цей день і проводити відповідні заходи, які вказують на важливість дотримання всіх прав і свобод, а також рівності між людьми.

10 грудня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний День прав тварин, який був заснований в 1998 році – в 50-ту річницю підписання Декларації прав людини. І це не збіг – він святкується в один день з Днем прав людини тому, що організації, які його заснували, хотіли підкреслити, що всі живі істоти на планеті мають право на життя і захист від страждань.

Щороку 10 грудня в світі поки неформально, але традиційно відзначається Всесвітній день футболу. Таким чином міжнародне співтовариство віддає данину цьому виду спорту, який для багатьох мільйонів не просто гра, а стиль життя.

На честь свята проводиться безліч футбольних матчів різного рівня і масштабу.

Перша згадка про футбол як "про гру в м'яч ногами" історики знайшли в китайських джерелах, що датуються другим тисячоліттям до нашої ери. Називалася гра Цу Чю, що означає "штовхати ногою".

Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі й біди підуть.

Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Дим з труби піднімається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Корови сопуть і фиркають – до морозу.

Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

Не можна що-небудь в'язати, вишивати або шити, займатися хейндмейдом. Не варто робити що-небудь, де потрібні ножиці або голки.

Не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних.

Не рекомендується рибалити, так як існує ризик рибалці провалитися під лід.

Чоловікам в цей день не можна нічого ремонтувати, копати, теслювати, піднімати тяжкі предмети і взагалі виконувати фізичну роботу.

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