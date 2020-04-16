Світла седмиця 2020: що можна і що не можна робити в перший тиждень після Великодня

Світла седмиця, або Світлий тиждень – перші сім днів після святкування Святої Пасхи. У 2020 році він випадає на 20-26 квітня.

Світла седмиця – це час радості, відпочинку, веселощів. Люди ходять у гості та вітають один одного словами: "Христос Воскрес – Воістину Воскрес!". OBOZREVATEL розповість про головні традиції Світлого тижня, а також про те, чого не можна робити.

Світла тиждень 2020: традиції, що не можна робити Pixabay

Світла седмиця: понеділок

У понеділок Світлого тижня можна починати ходити в гості. Причому цього дня це роблять чоловіки, залишаючи дружину і доньок вдома. У гості йдуть з пасками, крашанками та іншими подарунками.

Вівторок Світлого тижня

У Світлий вівторок відвідувати родичів відправляються вже жінки, чоловіки ж залишаються вдома або працюють. Однак у наш час ці традиції практично не дотримуються і люди ходять в гості всією сім'єю.

У Світлий тиждень прийнято ходити в гості Pinterest

Світла середа

Середу Світлої Седмиці ще називають "Хороводницею": у селах в цей день традиційно починалися хороводи, які тривали до самої Трійці. У Світлу середу скасовувався і піст – можна було вживати скоромну їжу і вино. Однак міцного алкоголю, як і в інші дні Світлої седмиці, церква не благословляє.

Четвер Світлої седмиці

Починаючи з четверга Світлого тижня дозволялося влаштовувати оглядини. Дівчата починали зазивати весну, вирушаючи на пагорби із зворушливими піснями. Також існував звичай "водити кобилу": на палиці робили голову, прив'язували хвіст і пропонували всім бажаючим "покататися". Водив таку "кобилу" вбраний у цигана чоловік.

Світлий тиждень 2020: як провести і що не можна робити Pixabay

П'ятниця Світлого тижня: Прощений день

П'ятниця Світлої седмиці відома також як Прощений день. У Світлу п'ятницю до молодят за традицією приходили в гості близькі родичі. Також цього дня дівчата вмивалися крижаною водою, щоб весь рік залишатися здоровими.

Субота

У Світлу суботу прийнято було робити пропозицію коханим дівчатам або знайомитися з батьками своїх суджених. З цього дня господині вже повноцінно приступали до хатньої роботи. Також влаштовували ігри та гуляння, катання яєць.

У Воскресінні Світлої тижні за традицією зустрічали весну Pixabay

Неділя Світлого тижня

Неділю Світлої седмиці ще називають Червоною гіркою. У цей день вважалося поганою прикметою сидіти вдома незаміжнім дівчатами і холостим хлопцям. Молодь вбиралася і відправлялася знайомитися з протилежною статтю.

Для молодят неділя Світлого тижня мала велике значення, оскільки починаючи з цього дня чоловік міг надовго залишити дружину і поїхати працювати, залишивши на неї все господарство. Цієї неділі традиційно проводжали Великдень, обрядами зустрічали весну, влаштовували масові гуляння.

Що не можна робити в Світлу седмицю

Весь Світлий тиждень після Великодня потрібно радіти, а не сумувати за померлими. У ці дні не проводять панахиди.

Також на Великодньому тижні не можна проводити обряд вінчання.

Світлий тиждень 2020: що не можна робити Pixabay

Водночас дозволяється хрестити дітей. А народжене під час Світлого тижня немовля, за повір'ям, наділене богатирським здоров'ям, вдачею і повинно багато чого досягти в житті.

Відзначимо, що 2020 року святкувати Великдень і весь Світлий тиждень українцям рекомендується вдома через пандемію коронавірусу. Вірян також закликають утриматися від відвідування храмів, хоча церкви залишаються відкритими і продовжують проводити служби.

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