Суккот 2020: привітання, смс, вірші та картинки

Одне з найголовніших свят в іудаїзмі, Суккот, 2020 ро43 припадає на 2-9 жовтня. У ці дні прийнято славити Всевишнього, живучи не під дахом будинку, а в спеціальному наметі під назвою сукка.

До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки, листівки та відео.

Поздоровлення з Суккот: смс, вірші та проза

Праздник кущей иль Суккот

Пусть вам радость принесет,

Поспешите всех простить,

Самых бедных угостить,

И тогда к вам на порог

После множества дорог

Счастье дивное придет,

В дом удачу приведет!

***

Ликует, веселится, еврейский весь народ,

Праздник кущ приходит, божественный Суккот!

И зеленью украшена, еврейская сукка,

А за столом родные, сидят в руке рука.

Поздравляю с праздником, добра и света вам,

Пусть будет в доме радость со счастьем пополам!

***

Сім днів щастя –

Свято наше суккот,

Щоб не було ніколи негоди,

Щоб не було поганих турбот.

Згадаймо про блукання великих,

Так і ми цей час проведемо,

Не втратимо від того обличчя,

Навпаки – ми їх придбаємо.

***

Осенний урожай собрали –

Теперь всем впору отдохнуть.

Забыть о страхе и тревогах,

К зеленым веточкам прильнуть.

Грустить сейчас негоже очень,

Ведь праздник радостный Суккот!

Шалаш стоит твой среди прочих –

Пусть счастье будет целый год.

***

В первый день молитва ждёт,

Строго требует Суккот –

За хороший урожай

Честь Вс-вышнему отдай.

В день второй, тире седьмой,

Нет уж строгости такой,

Веселись, гуляй еврей

В кущах Родины своей!

***

Вітаю зі святом Суккот! Нехай твій намет вкриє тебе від усіх бід, хай всі твої думки і діяння будуть сповнені світла й доброти. Бажаю не боятися труднощів, бажаю ніколи не здаватися і не зупинятися на півшляху до мрії. Нехай це свято додасть сил і віри, нехай твоє серце сміливо прагне до любові і щастя!

***

Вітаю з великим святом Суккот! Свято пам'яті і повернення до витоків, блукання євреїв по Синайській пустелі! Нехай благословенний буде лулав та етгор! Добра і миру вам і вашим родинам!

***

С Суккотом, праздником Кущей! Наши предки в этот день праздновали сбор урожая, почтим же традиции и поблагодарим высшие силы за то, что сегодня нам есть, что поставить на стол. Пусть в жизни все сложится самым лучшим и светлым образом, что у вас, что у ваших близких.

***

С Суккотом Вас! Пусть этот день напоминает нам про историю, про традиции и про то, как наш народ блуждал по Синайской пустыне. Будем же верны нашему пути, нашей вере и нашим семьям, которые – самая большая ценность в целом огромном мире.

Картинки і листівки

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Суккот і як відзначається свято.

За матеріалами: pozdravok.ru.