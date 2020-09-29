Суккот 2020: коли святкується, що потрібно і що не можна робити

Суккот 2020 року відзначається 2-9 жовтня. Це одне з найголовніших свят в іудаїзмі, інша назва якого – "Час нашої радості".

У ці дні в євреїв прийнято жити в спеціальних наметах під назвою сукка, в яких бенкетують і прославляють Бога. Детальніше про традиції свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Суккот: історія свята

Суккот відзначається в 15-21 дні єврейського місяця тішрей. Історично свято символізує 40-річний період, під час якого діти Ізраїлю блукали по Синайській пустелі і жили в тимчасових сховищах.

Крім того, Суккот, як згадується в Книзі Виходу, є сільськогосподарським святом. Цього дня відзначається кінець збору врожаю і, відповідно, сільськогосподарського року в Ізраїлі.

Cукка – спеціальні курені, у яких живуть під час святкування Суккот

Традиції

У дні Суккот євреї живуть у сукках – покритих гілками тимчасових будівлях, у яких святкують і прославляють Бога. Стіни сукки можуть бути зроблені з дерева, штукатурки, брезенту, звичайних скла й алюмінію. Вона має бути побудована так, щоб з неї було видно зірки і небо.

Намети євреї будують напередодні свята, їх, за можливості, прийнято прикрашати. Тут сім'ями влаштовують застілля зі стравами з продуктів нового врожаю, приймають гостей, відпочивають, сплять.

Сьомий день Суккот – Хоша'на Раббі, коли на Небесах "закриваються" всі особисті справи, розпочаті в Рош а-Шана. Вважається, що в Суккот Бог судить не окремо кожного, а світ цілком, вирішуючи, скільки дощу буде в цьому році, яким буде урожай. У цей день, як і в Йом-Кіпур важливі каяття і молитва. Кульмінація Суккот – восьмий день, Шміні Ацерет ("затримайтеся на восьмий").

Що не можна робити в Суккот

Найсуворішими вважаються перший і сьомий день святкування Суккот. У цей час під забороною будь-яка робота, сварки, конфлікти, лихослів'я. Не можна навіть подумки бажати зла іншим.

У сукках не можна смітити, слід дотримуватися порядку.

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