Стрітення Володимирської ікони Божої матері: як молитися та про що просити в свято

У вівторок, 8 вересня, православні відзначають Стрітення Володимирської ікони Божої матері – однієї з найбільш ранніх і найбільш шанованих чудотворних ікон Богородиці.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про значення свята, а також як варто молитися перед знаменитим образом.

Що таке Стрітення Володимирської ікони Богородиці

Слов'янське слово "стрітення", запозичене з грецької мови, перекладається як "зустріч". Так, 8 вересня (за старим стилем 26 серпня) 1395 року чудотворна Володимирська ікона була принесена з Володимира до Москви, де її зустрічало чи не все населення міста. Перед нею відбувалися молебні, і загроза вторгнення Тамерлана до столиці минула.

Сама Володимирська ікона є найбільш ранньою з відомих збережених. На ній зображена Божа Матір з Ісусом Христом, який припадає до щоки Богородиці. Образ примітний тим, що на ньому помітна ступня маленького Ісуса.

Володимирська ікона Божої Матері потрапила на Русь з Візантії близько 1130 року як подарунок святому київському князю Мстиславу Володимировичу Фото: Wikipedia

Про що моляться Володимирській іконі Божої Матері

Перед чудотворним образом віряни моляться:

про мир і благоденство;

про захист від ворогів;

про допомогу захисникам рідної землі;

про лікування будь-яких тілесних хвороб;

про рішення важких ситуацій, конфліктів на роботі;

про духовне прозріння, допомоги у виборі правильного рішення в складній ситуації, наставленні на шлях істинний;

про допомогу у важких життєвих ситуаціях, коли людина відчуває утруднення в боротьбі з ними;

про мир і злагоду в родині: Володимирська ікона допомагає подружжю налагодити стосунки, внести в них гармонію і благополуччя.

Володимирській іконі Божої Матері можна молитися у важких ситуаціях Фото: Pixabay

Молитва Володимирської Божої Матері

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Раніше OBOZREVATEL публікував молитви Пантелеймону Цілителю: про зцілення, про здоров'я, при духовних хворобах.