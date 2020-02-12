Стрітення Господнє: як відзначати і що суворо не можна робити в свято

15 лютого церква відзначає Стрітення Господнє – одне з найдавніших православних свят.

Так, його історія сягає у глиб віків, тому зі Стрітенням пов'язано багато різних традицій, звичаїв і заборон. Детальніше про них розповість OBOZREVATEL.

Стрітення Господнє pravmir.ru

Стрітення Господнє: історія свята

Стрітення Господнє – одне з 12 головних (двунадесятих) свят православної церкви. Стрітення відзначають на 40-й день після народження Ісуса Христа. Святкувати його почали з кінця V століття.

У цей день – сороковий після Різдва Христового – Пресвята Богородиця, слідуючи старозавітному закону, принесла Дитятка Ісуса до єрусалимського храму, щоб присвятити Його Богові.

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Коли Марія з Йосифом принесли Ісуса до храму, там їх зустрів сивий старець Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був праведником і від Духа Святого було передбачено, що він зможе вмерти лише тоді, коли побачить Ісуса Христа.

Так і сталося – Симеон міг отримати тепер вічний спокій. Перед смертю старець Симеон повідомив, що Немовля, яке він нарешті побачив, покликане до "служіння спасіння людей".

Стрітення Господнє 2020 pravmir.ru

Богослови тлумачать зміст свята Стрітення так: цього дня в обличчі святого Симеона Старий Завіт зустрічається з Новим – з християнством у вигляді маленького Ісуса. І поступається йому, йдучи в минуле, визнаючи торжество нових постулатів віри.

Стрітення Господнє: традиції

Головний звичай свята Стрітення – освячення свічок. За традицією, під час святкового богослужіння в церкві освячують свічки, після чого роздають їх прихожанам. Такі свічки дуже цінувалися, обов'язково приносилися додому і зберігалися протягом року.

Їх ще називають "громничними" свічками. З давніх-давен вірили, що вони здатні оберігати дім від бурі і смерчу, поля – від граду і буйного вітру, а людей – від удару блискавки, хвороб і пристріту. Свічки запалювали під час сильної негоди, при складних пологах, нападах хвороб.

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Ще одна важлива традиція на Стрітення Господнє – освячення води. Стрітенська вода з храму цінувалася нарівні з хрещенською. При цьому воду не носили святити до церкви, а збирали з танучих бурульок. Її використовували для лікування ран і внутрішніх хвороб, від пристріту і чаклунських чар, кропили нею чумаків перед походом і воїнів перед боєм, а також всіх, хто надовго залишав рідний дім. Стрітенською водою пасічники кропили вулики на початку сезону, також нею окропляли худобу після зими під час першого вигону на пасовище.

Що не можна робити на Стрітення

У Стрітення не можна пропускати святкову службу в храмі, потрібно хоча б зайти, поставити свічку і помолитися.

Причому не можна йти з церкви без свічки – освячену стрітенську свічку дбайливо несуть додому і зберігають увесь рік.

Стрітення Господнє pravmir.ru

Під забороною в Стрітення важка фізична праця, крім тієї, яка робиться безоплатно на благо інших людей.

Не можна нудьгувати в Стрітення, бо це радісне свято, у яке прийнято веселитися. Крім того, категорично не можна лаятися і сваритися: це може обернутися великими неприємностями.

Також не варто вирушати в далеку дорогу, оскільки вона може скінчитися несподівано і погано.

Крім того, кажуть, що в Стрітення не можна класти гроші на кухонний стіл, щоб не відлякати удачу.

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Прикмети в Стрітення Господнє

Яка погода на Стрітення, така і весна буде.

На Стрітення зима з весною зустрічається.

Стрітення Господнє Pinterest

Якщо небо всіяне зірками, то зима ще не збирається поступатися своїми правами весні, і потепління в найближчі дні можна не чекати.

Якщо, навпаки, зірок немає – весна буде дуже ранньою і теплою.

На Стрітення час починати готувати насіння до посіву.

На Стрітення потрібно добре нагодувати птицю, щоб краще неслася.

На Стрітення пора виганяти худобу з хліва в загін.

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