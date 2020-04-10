Страсний тиждень 2020 по днях: як провести та що не можна робити

Страсний тиждень у 2020 році випадає на період з 13 по 19 квітня. Це сьомий і останній тиждень Великого посту, який завершується Великоднем.

У православ'ї Страсний тиждень є найважливішим у році, він присвячений останнім дням життя Христа на землі, Його стражданням, розп'яттю, смерті на хресті та похованню. Детальніше про дні Страсного тижня, як правильно їх провести і що не можна робити, розповідає OBOZREVATEL.

Страсний тиждень 2020 триватиме з 13 по 19 квітня Pixabay

Великий понеділок: 13 квітня 2020

У Страсний понеділок розпочинається підготовка до Великодня. У цей день займаються прибиранням та іншими господарськими справами, щоб після Пасхи весь Світлий тиждень про них не турбуватися.

Церква у Великий понеділок згадує сюжет із Старого завіту про патріарха Йосипа Прекрасного, через заздрощі проданого братами в Єгипет, а також висушування Господом покритої рясним листям, але безплідної смоковниці, яка символізує нерозкаяних лицемірних книжників і фарисеїв.

У понеділок Страсного тижня Патріарх молиться на початок чину мироваріння. Виготовлення освяченої ароматичної олії (миро), яку застосовують для помазання після хрещення, відбувається лише раз на рік. Миро варять із суміші 50 різних масел, трав і запашних смол протягом трьох днів: у Великий понеділок до вечора, весь Великий Вівторок і ранок Великої Середи.

У Страсний понеділок розпочинається підготовка до Великодня Pixabay

Прикмети у Великий понеділок

– У домі потрібно зробити генеральне прибирання – щоб рік був успішним. Також треба викинути всі старі, зламані і непотрібні речі.

– Якщо в понеділок Страсного тижня сонячно – влітку буде гарний урожай.

– Щоб забезпечити собі здоров'я на весь рік, у Великий понеділок треба вмитися святою водою.

Великий вівторок: 14 квітня 2020

Великий вівторок варто почати зі служби в церкві, де згадуються притчі, повідані Ісусом у Єрусалимському храмі: про данину кесареві, про воскресіння мертвих, про десять дів і таланти, про Страшний суд і кінець світу. Також церква згадує про викриття Ісусом книжників і фарисеїв.

У Великий вівторок згадують притчі, повідані Ісусом в Єрусалимському храмі Pixabay

У Великий вівторок прийнято перебирати весь одяг, викидати непотрібний, прати, прасувати, підшивати, а також готувати вбрання до Великодня.

У цей день не можна думати про погане, сваритися, лихословити. Не можна співати, танцювати, веселитися.

Прикмети у Великий вівторок

– Якщо у Великий вівторок сиро – це до врожаю грибів.

– Щоб тварина не хворіла весь рік, її потрібно вмити талим снігом у Великий вівторок.

– З цією ж метою на зорі можна напоїти худобу і домашніх тварин соченим молоком.

Весь Страсний тиждень віряни готуються до зустрічі Великодня Pixabay

Велика середа: 15 квітня 2020

У Страсну середу завершується час церковного покаяння. Віряни просять пробачення один у одного за образи. На літургії востаннє промовляється молитва преподобного Єфрема Сиріна з трьома великими поклонами, а на вечірній службі здійснюється Таїнство Сповіді: цього дня всі намагаються сповідатися.

У Велику середу триває прибирання в будинку, господині миють підлоги, виносять сміття, вибивають килими, прикрашають дім квітами до Великодня. Також готують яйця для фарбування і продукти для пасок.

У цей день, як і весь Страсний тиждень, слід дотримуватися суворого посту. За церковними канонами, в Страсну середу передбачено сухоїдіння: можна їсти хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед, сухофрукти, пити воду.

Страсний тиждень: у Велику середу готують яйця для фарбування і продукти для пасок Pixabay

Не можна сваритися, лаятися, думати про погане, а також веселитися, співати, танцювати. Крім того, за повір'ям, не можна рубати дрова, шити, вишивати і в'язати. Цього дня тварин також обливають тварин талим снігом, щоб уберегти їх від хвороб.

Чистий четвер: 16 квітня 2020

У Великий четвер, або Чистий четвер християни згадують Таємну Вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами, на якій Спаситель встановив таїнство Євхаристії та здійснив омивання ніг учнів, а також молитву Сина Божого в Гетсиманському саду і зраду Іуди.

Православні в Чистий четвер сповідаються в гріхах і причащаються в церквах. Увечері проводиться служба з читанням 12 Євангелій. Парафіяни в церкві стоять із запаленими свічками в руках. Свічки, які запалюються в церкві цього дня, забираються додому, – за повір'ям, вони приносять щастя.

Страсний тиждень: у Великий четвер роблять прибирання, печуть паски, фарбують яйця, купаються Pixabay

У Великий четвер роблять прибирання і прикрашають свій дім, печуть паски, фарбують яйця, готують святкові страви до Великодня, купаються.

За звичаєм слід встати в Чистий четвер до сходу сонця і скупатися. Вважається, що вода в Чистий четвер змиває бруд з тіла і гріхи з душі, благотворно впливає на стан духу.

Прикмети в Чистий четвер:

– Гарна погода в Чистий четвер обіцяє теплий залишок весни.

– Йде дощ – холодна погода протримається до самого літа.

– Вважається, що в Чистий четвер не можна позичати, щоб не віддати разом з річчю щастя і достаток.

Вважається, що вода на Чистий четвер змиває бруд з тіла і гріхи з душі Pinterest

– Не можна розводити вдома безлад, залишати посуд немитим, а білизну брудною, – щоб не загрузнути в сварках.

– До закінчення прибирання не можна пекти паски, фарбувати яйця й готувати інші святкові страви.

Детальніше про те, як потрібно провести Чистий четвер, читайте в матеріалі.

Страсна П'ятниця: 17 квітня 2020

Велика п'ятниця – день скорботи й печалі для вірян. У Страсну п'ятницю згадують страждання Ісуса Христа, смерть Спасителя на хресті і поховання Його тіла після розп'яття.

У цей день веселощі і різноманітні розваги під особливою забороною. Діє особливо суворий піст, віряни присвячують Страсну п'ятницю молитві. Також прийнято роздавати їжу нужденним.

У Страсний тиждень слід тримати суворий піст і відмовитися від будь-яких розваг Pixabay

У Страсну п'ятницю не можна працювати, прати, прибирати, шити, різати, в'язати. Також не можна вживати алкоголь, робити манікюр та інші косметичні процедури.

Більше про те, що можна і не можна робити в Страсну п'ятницю, читайте в нашому матеріалі.

Велика субота: 18 квітня 2020

Після ранкової служби у Велику суботу в церквах починається освячення великодніх пасок, яєць та іншої ритуальної їжі. До вечора люди намагаються закінчити всі клопоти і відправитися на службу, щоб зустріти Світлу Пасху. У Єрусалимському храмі Воскресіння в Страсну суботу відбувається сходження Благодатного вогню.

Цього дня красять і прикрашають яйця, готують інші великодні страви. У Велику суботу дозволено сухоїдіння: можна їсти неварену рослинну їжу, хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, сухофрукти, мед, горіхи.

У Страсну суботу фарбують яйця, готують великодні страви Pixabay

Не можна робити прибирання, прати, працювати фізично, полювати, рибалити, веселитися, співати, сваритися, лаятися, вживати алкоголь. Святкувати день народження, ювілей або весілля також заборонено. Крім того, не можна нічого віддавати з дому, щоб не віддати здоров'я, благополуччя і удачу.

Прикмети в Страсну суботу

– Яка погода в Страсну суботу, таким і літо буде.

– Хто сміється цього дня перед Великоднем – той весь рік проплаче.

– Весілля в Страсну суботу – до недовгого подружнього життя.

– Якщо не спати в ніч на Світле Воскресіння Христове, це захистить від хвороб, подарує багатий урожай, принесе удачу в полюванні, а нареченій – щастя в шлюбі.

У Страсну суботу в церквах починається освячення великодніх пасок Pixabay

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