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3 квітня • оновлено в 19:55
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Страсна п'ятниця 2020 у католиків: коли буде і що не можна робити

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Страсна п'ятниця для вірян – день скорботи і смутку. У п'ятницю, яка послідувала за Таємною вечерею, за Біблією, Ісус Христос був засуджений і розп'ятий на хресті.

Цього дня християни, як православні, так і католики, згадують про страждання Спасителя. Про те, коли буде Страсна п'ятниця 2020 року в католиків і чим вона відрізняється від Великої п'ятниці в православній традиції, розповість OBOZREVATEL.

Страсна п'ятниця для вірян – день скорботи і смутку

Страсна п'ятниця для вірян – день скорботи і смутку

Pixabay

Коли Страсна п'ятниця 2020 у католиків

Великдень 2020 року в католиків святкується тижднем раніше, ніж у православних, – 12 квітня. Таким чином, католицька Страсна п'ятниця буде цього року 10 квітня.

Зазначимо, іноді дати Великодня та Страсної п'ятниці збігаються в католицтві і православ'ї. Так було, наприклад, 2017 року, коли Світле Воскресіння Христове випало на 16 квітня.

Католицька Страсна п'ятниця: традиції

У католицькій церкві у Страсну п'ятницю прийнято богослужіння Хресної дороги, яка покликана нагадати вірянам про страждання Ісуса Христа на шляху до Голгофи, і особлива вечірня служба Страстей Господніх (після 15 годин дня – часу смерті Сина Божого за Біблією).

Розп'яття Христове. Фреска Феофана Критянина в монастирі Ставронікіта на Афоні

Розп'яття Христове. Фреска Феофана Критянина в монастирі Ставронікіта на Афоні

wikipedia.org

Страсна п'ятниця є єдиним днем у році, коли в католицьких церквах не здійснюється таїнство Євхаристії.

Час таїнства Причастя приходить лише після того, як пройдуть основні служби, присвячені Великій п'ятниці і стражданням Спасителя. Під час таїнства використовуються Дари Господні, заготовлені заздалегідь у Великий четвер.

У Страсну п'ятницю потрібно сходити на службу до церкви і принести звідти додому 12 свічок, запалити їх і обійти всі кути дому, а потім дати свічкам догоріти до кінця.

Цей день Страсного тижня найкраще присвятити роздумам над подіями Великої п'ятниці, які описуються в Євангелії.

Страсна п'ятниця 2020: у католиків проводиться богослужіння Хресної дороги

Страсна п'ятниця 2020: у католиків проводиться богослужіння Хресної дороги

Pixabay

Страсна п'ятниця 2020 у католиків: що не можна робити

У страсну п'ятницю в католиків, як і в православних, не можна веселитися, співати, танцювати, сміятися, ходити по розважальних закладах.

Не можна вживати спиртне.

Під забороною також хатня робота: прибирання, прання, шиття і т.п.

У Страсну п'ятницю в католицтві забороняється різати хліб – тільки ламати.

Взагалі, весь день слід тримати особливо суворий піст, не рекомендується навіть пити воду.

Страсна п'ятниця 2020: весь день рекомендується особливо суворий піст

Страсна п'ятниця 2020: весь день рекомендується особливо суворий піст

iStock / Global Images Ukraine

Також не можна забивати цвяхи і будь-що забивати в землю. Забороняється також стригтися, фарбувати волосся й робити інші косметичні процедури.

Читайте також в OBOZREVATEL: Великдень 2020 в Україні в карантин: які традиції і що тепер суворо заборонено робити.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Великдень
Місце
Україна
Теги
заборона Католицька церква традиции церква релігія
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