Страсна п'ятниця-2020: чи можна пекти паски в цей день

17 квітня православні християни відзначають Страсну п'ятницю, з якою пов'язано багато повір'їв і заборон. Часто виникає питання, чи можна в цей день пекти паски.

Ніяких конкретних заборон на приготування пасок або інших великодніх страв саме в Страсну п'ятницю немає.

Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю

У Велику суботу і тим більше в Світле Воскресіння у людини може просто не вистачити часу на приготування святкових страв. А якщо приготувати їх в Чистий четвер, то зберегти свіжість пасок буде важче.

Противники приготування великодніх страв в п'ятницю відзначають, що домашня праця може відвернути від богослужіння, читання Біблії та молитви.

Також аромат домашньої випічки може просто спокусити людину, яка не протримається до закінчення поста буквально одну добу.

Серед священиків часто можна зустріти однозначно позитивну відповідь на питання про те, чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю.

"Ви можете пекти паски тоді, коли вам зручно. У церкві немає ніяких розпоряджень з цього приводу. Головне, щоб всі ці клопоти були не замість служб. Служби Великої п'ятниці – Винос плащаниці та Утреня з чином поховання – пропускати не можна ніяк", – пояснив протоієрей Андрій Єфанов.

Нагадаємо, світле свято Великодня або Воскресіння Христове згідно з православним календарем у 2020 році випадає на 19 квітня.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як спекти смачну паску в домашніх умовах.