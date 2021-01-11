Страшний день: що не можна робити 11 січня

У понеділок, 11 січня, церква відзначає День побиття немовлят, присвячений пам'яті невинно вбитих Іродом 14 тисяч дітей.

У народі він відомий як Страшний день, або Страшний вечір. Наші пращури вважали його найнещасливішим у році та проводили спеціальні обряди, щоб уберегтися від злих духів. Про головні традиції і прикмети 11 січня розповідає OBOZREVATEL.

Історія Страшного дня

Згідно з Євангелієм від Матвія, волхви, які прибули зі своїми дарами поклонитися новонародженому Ісусу Христу, відмовилися розповісти царю Іудеї Іроду про місцезнаходження Спасителя.

Тоді розлючений Ірод наказав убити всіх немовлят віком до двох років у Віфлеємі. Трагедію передбачив ще старозавітний пророк Єремія в 7-6 століттях до н. е.; церква вшановує убитих як мучеників.

Ісус був врятований завдяки явленню ангела, який звелів чоловіку Діви Марії Йосипу тікати з родиною до Єгипту.

За наказом Ірода у Віфлеємі було вбито всіх немовлят віком до двох років Wikipedia

Традиції в Страшний день

11 січня в народі вважався найстрашнішим і найнещасливішим днем у році. Наші пращури вірили, що в цей час активізується нечиста сила. За допомогою різних обрядів, для яких використовувалися кілки або солома, вони намагалися захиститися від злих духів.

Вважалося, що розведене у дворі дому багаття допоможе спалити всі прикрощі та тугу.

За повір'ям, у багатті, розведеному в дворі в Страшний день, можуть згоріти всі прикрощі та туга Pixabay

Особливо оберігали дітей – про них молилися, намагалися оточити турботою, оберегами і забороняли виходити з дому.

Увечері розповідали страшні історії і казки, а також загадували різноманітні загадки.

Вважалося, що тих, хто народився в Страшний день, переслідує нещастя. Для захисту їм слід носити камінь онікс.

Молодь продовжувала святочні гуляння й посиденьки; дівчата ворожили на судженого.

11 січня молодь продовжувала святочні гуляння і посиденьки Wikipedia

Що не можна робити в Страшний день

Виходити з дому в темний час доби, а також залишатися на самоті: за повір'ям, 11 січня розгулює нечиста сила.

Лаятися, злитися, сперечатися з оточенням.

Розсипати сіль, щоб не лити сльози весь рік.

Скаржитися на життя, ремствувати, щоб не накликати біду.

Відчиняти двері після першого стуку – забобонні люди вважають, що таким чином можна впустити хворобу до хати.

Брати і давати в борг.

Вітер дме з півночі 11 січня – в найближчі дні вдарять морози Pixabay

Прикмети 11 січня

Небо безхмарне, а вітер дме з півночі – у найближчі дні вдарять морози.

Заметіль – до дощів у липні.

Запітнілі вікна – до потепління.

Гусак лапу підтискає – до сильних холодів.

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