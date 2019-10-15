Страшне свято: як і коли в Україні відзначатимуть Хелловін

Зовсім скоро у світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хелловін. Це гуляння відьм, вампірів, привидів і всілякої нечистої сили. Раніше воно було дуже популярним у США, проте зараз його все частіше святкують і в Європі.

Напередодні Хелловіна-2019 OBOZREVATEL підготував інформацію про історію виникнення свята, дату і традиції його проведення в Україні.

Хелловін 2019 відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада

Коли відзначають Хелловін

Традиційно свято нечистої сили Хелловін (Відьмину ніч) відзначають із 31 жовтня на 1 листопада. Тож у 2019 році його будуть святкувати у четвер, 31 жовтня.

Історія виникнення Хелловіна

Язичницька традиція святкування Хелловіна була заснована племенами кельтів. Відповідно до їхніх звичаїв, рік ділився на дві пори – зиму й літо. Останнім днем року вважали 31 жовтня. Саме в ніч на 1 листопада, за віруваннями кельтів, на землю сходили злі духи. Люди ж, аби захиститися від них, вбиралися у якомога страшніше вбрання.

Згідно з повір'ями, злі духи блукають між живими, але шкоди жодної не приносять, особливо, якщо задобрювати їх солодощами.

Крім того, 1 листопада католицька церква відзначає День усіх святих, а наступного дня, 2 листопада, – вшановує пам'ять усіх померлих.

Головний атрибут свята – Світильник Джека

Для чого на Хелловін роблять світильник із гарбуза

Невід'ємним атрибутом свята Хелловіну є Світильник Джека (гарбуз зі свічкою всередині). Традиція майструвати такі ліхтарі теж має свою легенду. Так, відомо, що ірландському ковалю на ім'я Джек вдалося обдурити диявола та випросити у нього можливості уникнути пекла. Утім, після суперечки чоловік не зміг потрапити ні до пекла, ні до раю і блукав землею, очікуючи Судного дня.

Свій блудний шлях Джек освітлював шматочком вугілля, а від негоди ховав його всередині порожнього гарбуза. Тому цей символ Хелловіну й отримав назву Ліхтар Джека.

На Хелловін в Україні організовують стилізовані вечірки

Як відзначають Хелловін в Україні

Головна традиція святкування Хелловіну в Україні – стилізовані вечірки. Їх організовують не лише у ресторанах, барах і пабах, а й в офісах. Заклади й робочі місця цього дня якомога креативніше прикрашають різноманітною символікою свята.

Для хелловінських вечірок люди вигадують моторошні костюми та наносять страшний макіяж.

Крім того, збираються на свято і невеликими компаніями – влаштовують тематичні вечірки, проводять різноманітні конкурси, розповідають страшні історії та переглядають фільми жахів, які найкраще підходять для страшного свята.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які важливі релігійні свята православні християни відзначатимуть у жовтні 2019-го.

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