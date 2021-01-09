Степанів день 2021: традиції, прикмети і молитва в свято
У суботу, 9 січня, православні християни святкують Степанів день. Так, церква в цю дату вшановує пам'ять Стефана Першомученика.
Святий Степан у народі шанувався як покровитель домашньої худоби; цього дня прийнято було винаймати пастухів, а дівчата за допомогою спеціального обряду "змивали" печаль з серця. Детальніше про головні традиції і прикмети свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Хто такий Стефан Першомученик
Святий Стефан був архідияконом, апостолом від сімдесяти і першим християнським мучеником. Відповідно до церковного переказу, він проповідував слово Боже в Єрусалимі та прославився "великими чудесами і знаменнями".
Близько 33-36 року святий постав перед судом Синедріону і в результаті був побитий камінням за свою проповідь. Приймаючи мученицьку загибель, Стефан звернувся до Ісуса Христа з проханням прийняти його дух та молитвою про своїх убивць.
Традиції в Степанів день
У народі святий Степан шанувався як покровитель домашньої худоби, особливо коней. Цього дня за звичаєм винаймали пастухів, на честь чого влаштовували спільну трапезу.
Коней на Степана поїли й годували з срібного посуду: вважалося, що це вбереже тварин від хвороб.
Для захисту хати й худоби від відьом по кутах двору наші предки встановлювали осикові кілки.
Дівчата в Степанів день "ховали" тугу: у спеціальну, "пагубну" чашу зливали воду, щоб змити печаль з серця.
Що не можна робити в День Степана
Рубати дрова до заходу сонця – побоювалися отримати глибоку рану.
Займатися рукоділлям.
Морити коней голодом.
Брати в руки ніж чоловікам – у народі казали, що це загрожує втратою чоловічої сили.
Дівчата, прокинувшись, не ступали босою ногою на підлогу, не прочитавши "Отче наш" дев'ять разів. Вважалося, що інакше можна втратити красу.
Прикмети 9 січня
Сніг іде на Степана – до сирої погоди.
Ворони сідають на сніг, червоний місяць – до потепління.
Не видно дрібних птахів – випаде сніг.
Молитва до святого Степана
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо думки, які допоможуть відчувати себе щасливою людиною в новому році. Також було озвучено типові звички жінок, які дратують чоловіків.