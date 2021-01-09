Степанів день 2021: традиції, прикмети і молитва в свято

У суботу, 9 січня, православні християни святкують Степанів день. Так, церква в цю дату вшановує пам'ять Стефана Першомученика.

Святий Степан у народі шанувався як покровитель домашньої худоби; цього дня прийнято було винаймати пастухів, а дівчата за допомогою спеціального обряду "змивали" печаль з серця. Детальніше про головні традиції і прикмети свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такий Стефан Першомученик

Святий Стефан був архідияконом, апостолом від сімдесяти і першим християнським мучеником. Відповідно до церковного переказу, він проповідував слово Боже в Єрусалимі та прославився "великими чудесами і знаменнями".

Близько 33-36 року святий постав перед судом Синедріону і в результаті був побитий камінням за свою проповідь. Приймаючи мученицьку загибель, Стефан звернувся до Ісуса Христа з проханням прийняти його дух та молитвою про своїх убивць.

Стефан був побитий камінням за свою проповідь azbyka.ru

Традиції в Степанів день

У народі святий Степан шанувався як покровитель домашньої худоби, особливо коней. Цього дня за звичаєм винаймали пастухів, на честь чого влаштовували спільну трапезу.

Коней на Степана поїли й годували з срібного посуду: вважалося, що це вбереже тварин від хвороб.

Для захисту хати й худоби від відьом по кутах двору наші предки встановлювали осикові кілки.

Дівчата в Степанів день "ховали" тугу: у спеціальну, "пагубну" чашу зливали воду, щоб змити печаль з серця.

Коней на Степана поїли і годували з срібного посуду Pixabay

Що не можна робити в День Степана

Рубати дрова до заходу сонця – побоювалися отримати глибоку рану.

Займатися рукоділлям.

Морити коней голодом.

Брати в руки ніж чоловікам – у народі казали, що це загрожує втратою чоловічої сили.

Дівчата, прокинувшись, не ступали босою ногою на підлогу, не прочитавши "Отче наш" дев'ять разів. Вважалося, що інакше можна втратити красу.

Прикмети 9 січня

Сніг іде на Степана – до сирої погоди.

Ворони сідають на сніг, червоний місяць – до потепління.

Не видно дрібних птахів – випаде сніг.

Молитва до святого Степана

Коней на Степана поїли і годували з срібного посуду Pixabay

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