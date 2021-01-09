Степанів день 2021: традиції, прикмети і молитва в свято

У суботу, 9 січня, православні християни святкують Степанів день. Так, церква в цю дату вшановує пам'ять Стефана Першомученика.

Святий Степан у народі шанувався як покровитель домашньої худоби; цього дня прийнято було винаймати пастухів, а дівчата за допомогою спеціального обряду "змивали" печаль з серця. Детальніше про головні традиції і прикмети свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Святий Стефан був архідияконом, апостолом від сімдесяти і першим християнським мучеником. Відповідно до церковного переказу, він проповідував слово Боже в Єрусалимі та прославився "великими чудесами і знаменнями".

Близько 33-36 року святий постав перед судом Синедріону і в результаті був побитий камінням за свою проповідь. Приймаючи мученицьку загибель, Стефан звернувся до Ісуса Христа з проханням прийняти його дух та молитвою про своїх убивць.

У народі святий Степан шанувався як покровитель домашньої худоби, особливо коней. Цього дня за звичаєм винаймали пастухів, на честь чого влаштовували спільну трапезу.

Коней на Степана поїли й годували з срібного посуду: вважалося, що це вбереже тварин від хвороб.

Для захисту хати й худоби від відьом по кутах двору наші предки встановлювали осикові кілки.

Дівчата в Степанів день "ховали" тугу: у спеціальну, "пагубну" чашу зливали воду, щоб змити печаль з серця.

Рубати дрова до заходу сонця – побоювалися отримати глибоку рану.

Займатися рукоділлям.

Морити коней голодом.

Брати в руки ніж чоловікам – у народі казали, що це загрожує втратою чоловічої сили.

Дівчата, прокинувшись, не ступали босою ногою на підлогу, не прочитавши "Отче наш" дев'ять разів. Вважалося, що інакше можна втратити красу.

Сніг іде на Степана – до сирої погоди.

Ворони сідають на сніг, червоний місяць – до потепління.

Не видно дрібних птахів – випаде сніг.

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