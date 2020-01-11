Старий Новий рік: яскраві привітання з незвичайним святом

C 13-го на 14 січня відзначається одне з самих незвичайних в світі свят – Старий Новий рік. Він з'явився через зміну літочислення і вважається феноменом, тому що в Україні його святкують усі, в незалежності від віросповідання і дотримуваного календаря.

Як і на Новий рік, 13 січня також прийнято вітати рідних і близьких, друзів і колег. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання зі Старим Новим роком.

Старий Новий рік

Старий Новий рік – привітання у віршах

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

***

Іще одне прийшло зимове свято —

Постукав в двері Новий рік Старий!

Бажаю вам здоров’я й силу мати

Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

Із друзями, сім’єю святкувати

І заспівати радісних пісень.

***

Сьогодні свято незвичайне,

Ступає казка на поріг,

Країна нині зустрічає

Старий прекрасний Новий рік.

Бажаю вам добра, достатку,

Щасливо, позитивно жити,

Задумки, плани та ідеї

Вам неодмінно всі здійснити.

Старий Новий рік

Старий Новий рік – привітання в прозі

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай старий рік забере всі хвороби, печалі і негаразди, а новий нехай подарує вдачу, здоров'я, благополуччя і щастя. Нехай у домі завжди буде весело і затишно, а на душі – спокійно і світло.

***

Вітаю вас мої дорогі, зі Старим Новим роком! Дорогі друзі, щиро і з великим задоволенням вітаю зі святом і бажаю всім щастя, добра і миру! Нехай новий рік принесе удачу, стабільність в матеріальній та моральній сфері, здоров'я і радість. Нехай він наповнить ваше життя яскравими фарбами і прекрасними мелодіями кохання. А старий рік віднесе з собою в небуття всі погані спогади і події! Будьте щасливі і здорові!

***

Вітаю зі Старим Новим роком і від душі бажаю на нову сторінку життя перенести лише добрі і радісні спогади, а все непотрібне і похмуре - залишити в старому, адже це вже минуле. Нехай весь рік для тебе буде вдалим, успішним, добрим і веселим. Бажаю сімейного затишку і достатку, міцного здоров'я і щастя, гарних історій і свят душі.

Старий Новий рік – листівки

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік

Старий Новий рік – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як пройде святкування Старого Нового року в Україні в 2020 році.

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