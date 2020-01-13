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13 січня • оновлено в 16:15
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Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

1.9т
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З 13 січня на 14 січня українці відзначають Старий Новий рік.

Так, ввечері 13-го числа, який ще називається Щедрий вечір, здавна було прийнято ходити колядувати, виконуючи спеціальні пісні-вірші – щедрівки. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі та найвеселіші щедрівки для дорослих.

Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

Depositphotos

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою – там жито копою,

Де віл рогом – то там жито стогом.

Де віл хвостом – то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Новини
Щедрівки на Старий Новий рік: топ-7 веселих і красивих творів

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Баночку івасів – щоб ніколи не висів,

Кільце ковбаски – щоб стояв до Паски,

Бутилочку кагору – щоб дивився вгору,

А як не дасте – то він до пупа приросте!

***

Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

pinterest.com

Щедрівочка щедрувала,

З новим роком вас вітала,

Щоб і курки в вас неслися,

Щоб і свині в вас велися,

Щоб і кіт у домі нявкав

і собака в дворі гавкав,

Щоб ваш дім фінанси мав,

а в господаря стояв!

***

Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

Depositphotos

Щоб євро сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мрамору камін,

Та й бассейн, хоча б один.

Щоб гідромассажер з Джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

***

Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

Depositphotos

Я щедрую-посіваю…

Дайте грошей! Більш не знаю!

***

Я прийшов пощедрувати –

Час вам двері відкривати!

Нащедрую в дім вам щастя,

Щоб минали всі напасті,

Щоб бажання спрацювало,

Дайте хліба. Можна з салом,

Як сто грам до сала буде,

То ви точно – добрі люди!

***

Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

pinterest.com

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

***

Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

pinterest.com

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом —

Туда жито кустом.

Куда коза рогом —

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

***

Новини
Старий Новий рік: найдушевніші українські щедрівки

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Открывай сундучок – доставай пятачок!

***

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, коли і як правильно посівати на Старий Новий рік: що потрібно і що не можна робити.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Новий рік Різдво Старий Новий рік свята
Місце
Україна
Теги
свято традиции Старий Новий Рік Новий Рік-2020
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