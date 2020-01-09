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9 січня • оновлено в 16:20
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Старий Новий рік 2020: коли відзначають в Україні

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Старий Новий рік 2020 в Україні настає в ніч з 13 на 14 січня. Офіційних вихідних у ці дні немає.

Дата святкування пов'язана з історією. Старий Новий рік з'явився в 1918 році в зв'язку з переходом з юліанського календаря на григоріанський. Різниця між календарями становить 13 діб, тому 1 січня по старому стилю відповідає 14 січня за новим. OBOZREVATEL пропонуємо читачам також дізнатися, що прийнято робити на Старий Новий рік.

Старий Новий рік 2020: коли відзначають в Україні

СТБ

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Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

На Старий Новий рік в Україні прийнято посівати. Робити це потрібно вранці 14 січня і тільки хлопцям. Вони повинні засипати будинок зерном під пісні-посівалки. Зерно символізує родючість і достаток. Його не можна вимітати з хати до заходу Сонця.

Примітно, що дівчатам не можна посівати, тому що, згідно з повір'ям, на Старий Новий рік першим до хати повинен зайти чоловік.

Старий Новий рік 2020: коли відзначають в Україні

nezhatin.com.ua

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это все советские пережитки, не отмечайте)
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