Старий Новий рік 2019: як правильно щедрувати і посівати

У ніч на 14 січня в Україні зустрічають Старий Новий рік, який також називають Щедрим вечором. У цей день прийнято обмінюватися подарунками, а також щедрувати. Традиційно цим займаються тільки дівчата, а ось вранці, 14 січня чоловіки ходять і посівають.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як правильно щедрувати і посівати на Старий Новий рік.

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Як правильно щедрувати?

Щедрують дівчата ввечері 13 января. Вони можуть займатися цим аж до півночі.

У цей день прийнято накривати багаті столи, головним блюдом яких вважається щедра кутя. Готують пироги, млинці, вареники та гостинці для щедрувальників. Вважається, що після заходу сонця починає пустувати нечиста сила. Тому щедрівки стають своєрідним захистом будинку і господарів від нечисті.

Vgorode

Як посівати на Старий Новий рік?

Посівати прийнято вранці 14 січня. Зерно посівальників не можна вимітати до заходу сонця. Першим на Старий Новий рік додому повинен зайти чоловік - тоді буде і хороший урожай, і худоба здорова, і в будинку лад. Всім посівальникам прийнято давати гроші.

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Щедрівки на Старий Новий рік

Щедрий вечір вам у хату!

Часу маю не багато!

До світанку б говорила,

Без вечері вас лишила!

Щастя зичу і достатку,

Щоб усе було в порядку!

Тож віддячуйте швиденько,

Бо я можу так довгенько!

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

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