Сосиски винайдено 215 років тому: п'ять цікавих фактів про продукт

Днем народження сосисок вважається 13 листопада. Саме цього дня відомий у Німеччині м'ясник Йоганн Ланер представив покупцям свій винахід. Сталося це 1805 року у Відні, куди Ланер переїхав з Франкфурта.

Саме тому в Австрії винахід німця досі називають "франкфуртери". П'ять найцікавіших фактів про сосиски – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто винайшов сосиски

Хто саме винайшов сосиски – давня суперечка між містами Франкфурт і Відень. У першому з них сосиски робили ще з середньовіччя, але у Відні для виготовлення продукту вперше використали суміш яловичини і свинини – за цією рецептурою виробляють сосиски і сьогодні.

Хто винайшов сосиски – давню суперечку між містами Франкфурт і Відень Pixabay

Золоті сосиски

У Дюссельдорфі, Німеччина, є ресторан, до меню якого включені так звані золоті сосиски – покриті тонким шаром золота 585-ї проби. Власник закладу вірить, що дорогоцінний метал корисний для здоров'я.

Найдовша сосиска

Найдовша сосиска, згідно з книгою рекордів Гіннеса, має довжину 59,14 кілометрів. Її за три дні приготував Джей Джей Тренфілд з Шеффілда, Великобританія.

У Німеччині існує Ковбасна академія, де можна дізнатися все про сосиски Pixabay

Ковбасна академія

У Німеччині існує Ковбасна Академія, де можна дізнатися все про гірчицю, німецькі ковбаски, ідеальне пиво і навіть музику, яка підходить до сосисок. Студенти цієї академії можуть отримати ступінь Магістра сосискознавства.

Рекорд з поїдання сосисок

Рекорд з поїдання сосисок побив Стефан Паладін з Нової Зеландії. На стадіоні Ерікссон в Окленді, США, він з'їв вісім сосисок за одну хвилину – на з'їдання кожної сосиски йому знадобилося сім секунд.

У Відні для виготовлення сосисок вперше використали суміш яловичини і свинини Pixabay

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