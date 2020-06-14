Собор всіх святих 2020: як святкувати та які молитви читати 14 червня

У неділю, 14 червня, православна церква відзначає пам'ять усіх святих. Це свято присвячене вшануванню всіх угодників Божих, від самих ранніх століть християнства.

Дата свята є перехідною та доводиться на першу неділю після Дня Святої Трійці, тобто на 8-му неділю після Великодня. Про те, як відзначається свято і які молитви читають цього дня, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День всіх святих відзначається в першу неділю після Трійці Ілюстративне фото / Pixabay

День всіх святих: історія свята

Пам'ять Святих шанувалася ще з ранніх часів християнства, коли святими називали всіх, хто в хрещенні отримав нове життя і належав відтепер Ісусу Христу.

Першими святими, яких церква шанувала особливим чином, були мученики – ті, хто помер за віру. Оскільки невідомо, скільки всього святих у християнстві, церква встановила день, у який прославляє всіх, хто догодив Богові.

Собор усіх святих: традиції

У День всіх святих в усіх православних храмах здійснюється святкова літургія, а молитви цього дня прославляють Бога як єдине джерело святості та висловлюють віру в святих – послідовників Ісуса Христа.

На ранковій службі традиційно читаються всі Євангелія, які оповідають про Воскресіння Спасителя. Також у вірян прийнято просити мучеників про допомогу в різних справах і сферах життя.

"Ікона всіх святих" (XVIII століття) Wikipedia

Молитви в День всіх святих

Молитва перша

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася, святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Молитви в День всіх святих Pixabay

Молитва друга

О преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Католики День всіх святих відзначають 1 листопада sputnik-georgia.ru

День всіх святих у католиків

Католицька церква відзначає День всіх святих щорічно 1 листопада, на наступний день після ночі Хеллоуїна. Це одне з десяти головних свят римсько-католицького літургійного року, яке має ранг великого торжества.

Давньоанглійською мовою передсвяткова ніч називалася All Hallows Even ("вечір усіх святих"). Згодом назву було скорочено до сучасної– Halloween.

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