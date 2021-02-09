Собор трьох святителів: що суворо не можна робити та як молитися Василію, Григорію та Іоанну

У п'ятницю, 12 лютого, православні віряни відзначають Собор трьох святителів – свято, присвячене пам'яті Отців Церкви Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, що жили в 4-му столітті.

Цей день у народі відомий як Трьох святих, або Василів день. Про головні традиції, прикмети, заборони і забобони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята

За часів правління імператора Олексія I Комніна (1081-1118 роки) в Константинополі палко сперечалися про першість когось із трьох вселенських учителів. Тоді, за переказами, 1084 року єпископу міста Евхаїти Іоаннові, який славився своєю мудрістю і чеснотами, святителі явилися уві сні та оголосили, що вони рівні перед Богом, звелівши шанувати їхню пам'ять в один день.

Василій Великий, Григорій Богослов і Йоан Золотоустий зробили особливий внесок у становлення і розвиток християнської Церкви. Саме вони потлумачили догми про Святу Трійцю, Христове Божество і Пресвяту Євхаристію.

Василь Великий, Григорій Богослов і Йоан Золотоустий зробили особливий внесок у становлення і розвиток християнської Церкви grekomania.ru

На святковій службі в Собор трьох святителів у храмах прославляють їхню глибоку віру, гарячу любов до Бога та ближнього, Божу мудрість, заступництво й інші світлі чесноти.

Святі Василій (330-379) і Григорій (325-389) були родом з Каппадокії (східна Мала Азія, територія сучасної Туреччини) і близько дружили між собою. Вони належать до числа так званих великих каппадокійців – Отців Церкви 4-го століття, які розробили догмат про Святу Трійцю.

Святий Іоанн Златоуст (347-407) – архієпископ Константинопольський, богослов і вчитель. За життя він був талановитим проповідником і оратором, за що паства дала йому прізвисько Златоуст. Усіх трьох святителів відрізняла ревність за віру й спасіння душ, а за їхні заслуги Східна Церква називає їх рівноапостольними.

Традиції в Собор трьох святителів

У свято віряни відвідують храм, щоб помолитися великим святим. Вважається, що святий Григорій допомагає зміцнитися у вірі, Іоанн приносить зцілення душі й тіла, а Василій є покровителем у науці, а також помічником тим, хто відкрив свою справу.

Наші пращури казали, що на Трьох святих у лісах починаються весілля звірів: самці б'ються один з одним, починається звіриний рід.

До столу 12 лютого традиційно подавали страви з дичини й дикого звіра.

У Собор трьох святих у народі стежать за погодними прикметами Unsplash

Що не можна робити в Собор трьох святителів

Лаятися, лихословити, бажати зла будь-кому. Якщо сварка все ж таки відбулася, потрібно якомога швидше помиритися – інакше ворожнеча триватиме весь рік.

Прясти, щоб, згідно з народним повір'ям, протягом року не було наривів.

Полювати. Бажано взагалі не ходити в ліс без особливої потреби.

У Собор трьох святителів віряни відвідують храм, щоб помолитися великим святим Unsplash

Прикмети 12 лютого

Червоний місяць – до сильного вітру.

Вітер на Трьох святителів – до сирого року.

Дерева вкрилися інеєм – до тепла.

Зайці приходять у сади – лютий буде суворим.

Вовки виють під хатами – до морозу.

Молитва до трьох святителів

Молитва до трьох святителів

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