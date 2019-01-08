Собор Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей день

8 січня православні християни відзначають важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці.

Офіційно святкувати Собор Пресвятої Богородиці почали у 681 році. У цей день прославляють Богоматір, яка дала життя синові Божому. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про історію та заборони цього свята.

Татарстанська митрополія

Собор Пресвятої Богородиці: історія свята

У святкування Собору звершується пам'ять тих, хто за плоттю був близьким до Спасителя: святого Йосипа Обручника, царя Давида (предка за плоттю Господа Ісуса Христа) і святого Якова (брата Господнього, сина від першого шлюбу святого Йосипа Обручника).

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Що можна робити на Собор Пресвятої Богородиці

8 січня вважається святом породіль і бабок-повитух. У цей день жінки ходять колядувати. Вони причащали вечерею повитух, а також проводили обіди та панахиди за померлими.

УН

У народі 8 січня називали "жіночими кашами". Жінки брали ложку і ходили в гості, їли кашу, яку господарі будинку спеціально готували для такого випадку. Також у цей день жінки ворожать.

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Що не можна робити на Собор Пресвятої Богородиці

Якщо вагітна жінка або її чоловік, навіть через крайню необхідність, будуть працювати у цей день, то у них дитина народиться із фізичними вадами.

Цього дня не можна шити, прибирати і прати.