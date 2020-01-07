Собор Пресвятої Богородиці: прикмети і що не можна робити 8 січня

Православні християни 8 січня відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня церква прославляє Богоматір, яка народила Сина Божого Ісуса Христа.

Свято отримало таку назву тому, що цього дня відбувається загальне, соборне, шанування і інших близьких до Діви Марії і Ісуса Христа осіб. Про традиції, історію свята і про те, що не можна робити 8 січня, розповідає OBOZREVATEL.

Собор Пресвятої Богородиці: історія

фото: opentv.media

Так, разом з Пресвятою Богородицею Дівою Марією 8 січня також вшановують пам'ять тих, хто по плоті був близький до Ісуса Христа: святого Йосипа Обручника, царя Давида і святого Якова.

Це свято має давнє походження, воно був встановлене в ранні часи Християнської Церкви.

Офіційна згадка про святкування Собору Пресвятої Богородиці наступного дня після Різдва міститься в 79 правилі VI Вселенського Собору, який відбувся в 680-681 роках.

Собор Пресвятої Богородиці: традиції

За традицією 8 січня жінки відвідували бабок-повитух, які приймали в них пологи, пригощаючи їх вечерею.

Крім того, цього дня було прийнято замовляти в церкві панахиди за померлими. Також у церкві ставили свічку за упокій їхніх душ.

фото: aif.ua

8 січня православна Церква звертається до Пресвятої Богородиці Діві Марії з хвалебними і подячними піснями. Свято Її вшанування встановлено відразу після Різдва Христового саме тому, що Пресвята Діва Марія є Тою, від якої втілився в життя Спаситель Ісус Христос.

Віруючі 8 січня також моляться Святому пророку Давиду, який вважається покровителем музикантів. Він також допомагає впоратися із гнівом і викорінити в собі злість. З давніх-давен на Русі вірили, що Давид, граючи на гуслях, своїм співом оберігає людину від диких звірів і розбійників, які можуть зустрітися йому на шляху.

У це свято прийнято було грати на музичних інструментах, розважатися і веселитися.

У народі 8 січня також називають "Бабиними кашами". Цього дня жінки брали ложку, йшли в гості і їли кашу, яку господарі дому спеціально готували для цього випадку.

Собор Пресвятої Богородиці: що не можна робити

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У Собор Пресвятої Богородиці 8 січня не можна працювати, особливо вагітним жінкам.

Вважалося, що якщо вагітна жінка або її чоловік порушать цю заборону, у них народиться дитина з фізичними вадами.

Заборона стосується будь-якої роботи по дому і фізичної праці. Також не можна шити, вишивати, в'язати і взагалі займатися будь-яким рукоділлям і ремеслом. Хоча в деяких регіонах існувала традиція, за якою в це свято зазвичай займалися столярними роботами.

Прикмети в Собор Пресвятої Богородиці

– Якщо 8 січня вирує хуртовина і мороз, значить, літо буде холодним.

– Сніг липне до долонь – варто чекати тепла.

– Північний вітер принесе з собою холод і мороз.

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